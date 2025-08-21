Sjuksköterskor, Medicinavdelning 1 Lindesbergs lasarett
Vill du få en bred kompetens och bli en del av vårt härliga gäng? Välkommen med din ansökan så ska vi berätta mer om vår avdelning.
Avdelningen har 18 vårdplatser och på vardagarna arbetar vi i tre vårdlag dag och kväll. Du kommer att bli en del i vår sjuksköterskegrupp vars styrka är att det finns en stor kunskapsbredd genom en mix av sjuksköterskor med mångårig erfarenhet och nyexaminerade.
Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus. Hos oss hittar du det mindre sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns både kliniker och mottagningar som ingår i Område nära vård samt kliniker som är länsövergripande, det vill säga verksamheter som finns på länets alla tre sjukhus. I områdets sjukhusverksamhet norr ingår medicinkliniken, akutmottagningen samt specialistmottagningarna.
Lindesbergs lasarett ligger i Område nära vård. I området finns cirka 2 400 medarbetare inom elva olika verksamhetsområden. Nära vård innefattar vård som är vanlig, ofta förekommande och som finns geografiskt nära patienterna. I området finns primärvårdsverksamhet med vårdcentraler, vårdcentralsjourer, ungdomsmottagning, sjukvårdsrådgivning, asyl- och invandrarhälsa, den allmänt specialiserade vården på länets tre sjukhus och geriatrisk klinik samt verksamheter inom habilitering och hjälpmedel. Genom att utöka samarbetet mellan vårdcentraler, specialiserad sjukhusvård och länets kommuner skapar vi ännu bättre vård - hela tiden med patientens bästa i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
På vår medicinavdelning kommer du att möta patienter med många olika sjukdomstillstånd vilket ger dig en bred kunskapsbas.
På vardagarna har vi stödfunktioner i form av utskrivningssamordnare och receptionist för att du ska kunna fokusera på patienterna. Vi har även handledande sjuksköterska som ansvarar för introduktion av nya sjuksköterskor samt bistår kollegor i det dagliga arbetet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Kompetensutveckling:
Region Örebro län erbjuder en introduktionsutbildning för nyutexaminerade sjuksköterskor.
På Lindesbergs lasarett har vi ett kliniskt träningscentrum (KTC) som erbjuder olika utbildningar.
När du kommit in i arbetet på avdelningen finns möjlighet att få specifika ansvarsområden som gör att du fortsätter att utvecklas i din yrkesroll.
Anställningsinformation:
Vi har idag behov av sjuksköterska dag/kväll eller rotation. Med utgångspunkt från verksamhetens behov tillämpas individuell schemaplanering.Så ansöker du
Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
