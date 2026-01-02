Sjuksköterskor, medicin och kirurgi

Karriärguiden Group Sweden AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-01-02


Vi söker sjuksköterskor inom medicin och kirurgi för kunds räkning.

Publiceringsdatum
2026-01-02

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska inom medicin och kirurgi eller motsvarande utbildning.
Tidigare arbetslivserfarenhet är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Triangeln, Malmö - 29 januari 2026
Alternativt på info@medrekmassan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696)
211 43  MALMÖ

Arbetsplats
Medrek.se

Jobbnummer
9668079

