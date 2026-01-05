Sjuksköterskor, kombinationstjänst, till Helg- och akutmottagning i Trelleb
2026-01-05
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till oss!
Verksamhetsområde (VO) akutvård nära vård inom förvaltning Nära vård och hälsa består av akutmottagningar som inte har dygnet runt verksamhet, och kvälls- och helgmottagningar (KVH) inom Region Skåne. Område syd inom VO akutvård nära vård innefattar kvälls- och helgmottagningar i Malmö, Trelleborg och Ystad samt akutmottagningen i Trelleborg.
Akutmottagningen i Trelleborg är en lärande och teambaserad arbetsplats där varje medarbetare har möjlighet att påverka. Vi arbetar med personcentrerad vård (PCV) och vårt fokus är tydligt; vi vill vara en attraktiv arbetsplats där både medarbetare och patienter känner sig sedda, trygga och delaktiga.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Du kombinerar tjänst mellan helgmottagningen och akutmottagningen i Trelleborg. Fördelningen för tjänsten är ungefär 30 procent på helgmottagningen och resterande 70 procent på akutmottagningen.
I dina arbetsuppgifter på helgmottagningen ingår telefonrådgivning, triagering, provtagning och assistans vid läkarmottagningen. I din roll är du en viktig del av vårt förbättrings- och utvecklingsarbete, där vi strävar efter att förbättra den medicinska kvaliteten för våra patienter och skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.
Som sjuksköterska på akutmottagningen är du en viktig del av teamet kring patienten. Du arbetar med bedömning, prioritering, behandling och omvårdnad i en miljö där ingen dag är den andra lik. Samtidigt ges du utrymme att engagera dig i förbättringsprojekt och vara med och utveckla både vården och vår arbetsmiljö.
Du erbjuds möjlighet till en god insyn i båda våra verksamheter och att få utvecklas i både det akuta omhändertagandet samt vid triagering av patienter till rätt vårdinstans.
Du arbetar enligt schema med varierande arbetstider, där tjänstgöring sker både dag, kväll och två helger av fem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande om du är utbildad distriktssköterska. Språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du ha arbetslivserfarenhet inom primärvård och/eller akutsjukvård. Vi ser det även som en fördel med kunskaper i PMO.
I denna kombinerade roll är det viktigt att du är ansvarstagande, kan arbeta självständigt och alltid har ett gott bemötande. Du är någon som verkligen uppskattar en arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik, och där du får chansen att hantera en mängd olika uppgifter. För att trivas i denna roll tror vi att du är både strukturerad och flexibel, med en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
