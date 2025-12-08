Sjuksköterskor Kirurgkliniken avdelning 15 Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
I arbetet som sjuksköterska på kirurgkliniken i Falun får du möjligheten att använda dina omvårdnads kunskaper och utvecklas i din roll som sjuksköterska. Du får möta ett brett spektrum av kirurgiska patienter med olika sjukdomsbilder och diagnoser, vilket ger dig en bred kunskapsbas. Inriktningen hos oss är plastik , kärl , urologi , bröst och endokrinologisk kirurgi .Du får insikt i hur det är att ta hand om svårt sjuka - och akut sjuka patienter både pre- och postoperativ sjukvård. Hos oss får du fantastiska kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och professionell handledning.
Sjuksköterskor Kirurgkliniken avdelning 15 Falun
Publiceringsdatum 2025-12-08
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på kirurgavdelningen arbetar du med omhändertagande av pre- och postoperativ sjukvård av patienter med olika akuta sjukdomstillstånd. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som känner stolthet över den vård som vi bedriver. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att du har en arbetsledande funktion i teamet, ett övergripande omvårdnadsansvar, provtagningar, läkemedelsadministrering, skötsel av in- och utfarter såsom PVK, CVK, Piccline , subkutanvenport, långtids PVK . Det ingår även skötsel av olika urinkatetrar och dränage. Användning av medicinsk teknisk utrustning som tex. (EDA- och PCA pumpar). Vi har en farmaceut som hjälper oss på avdelningen.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Antingen är du nyexaminerad eller så har du med dig tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Vi ser till att du kommer få en individuell anpassad introduktion .
God kommunikationsförmåga i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med svårt- och akut sjuka patienter eller erfarenhet inom akut- och kirurgisk sjukvård
Annan relevant utbildning eller tidigare erfarenhet av kirurgisk vård
Som person har du en positiv grundinställning till din omgivning och arbetar gärna i team. Vi värdesätter att du är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med patienter, närstående och kollegor. Som sjuksköterska hos oss är du dessutom engagerad, tar initiativ och verkar för en modern sjukvård. Är du den sjuksköterska vi söker så kommer du att kunna få ett utvecklande och utmanande arbete på vår kirurgiska vårdavdelning. Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Ersättning
Månadslön
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
