Sjuksköterskor, hemsjukvården eller särskilda boenden
Överkalix Kommun / Sjuksköterskejobb / Överkalix Visa alla sjuksköterskejobb i Överkalix
2026-02-26
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Överkalix Kommun i Överkalix
Överkalix kommun ligger i hjärtat av Norrbotten och genomkorsas av polcirkeln vilket ger oss ljusa somrar och snörika vintrar. Vi ligger mitt i den gröna omställningen och har en tydligt uttalad ambition att vara med på tillväxttåget och tillsammans skapa ett hållbart Norrbotten.
Överkalix kommun söker sjuksköterskor till hemsjukvården och särskilt boende
Som sjuksköterska i Överkalix kommun ingår du i det Medicinska teamet.
Det Medicinska teamet består av legitimerad personal - sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt undersköterskor - under ledning av enhetschef.
Ditt jobb är viktigt
Ditt jobb är att göra medicinska bedömningar, hantera läkemedel och ge stöd och råd till omvårdnadspersonalen. Du planerar hälso- och sjukvårdsinsatserna för den som behöver vård.
En bra kontakt med anhöriga är också ditt ansvar. Det kräver både beslutsamhet och analytiskt tänkande.
Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård- och omsorgspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut samt enhetschefer så därför vill vi att du som person är trygg, noggrann, reflekterande, kritiskt tänkande samt inte rädd för att tänka nytt.
Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ett område och du planerar och leder den enskildes vård i samråd med patient, anhöriga och patientansvarig läkare avseende hälso- och sjukvårdsinsatser.
Dagtid arbetar du som omvårdnadsansvarig för ett antal patienter inom ett område. Kvällar och helger innebär telefonrådgivning, planerade och oplanerade hembesök inom särskilt boende, LSS-bostäder samt ordinärt boende.
Det här är du:
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom distriktsvård, vård av äldre eller psykiatri, men det är inget krav.
Du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Erfarenhet av arbete inom kommunal hälso- och sjukvård, verksamhetssystem Pulsen Combine och de nationella kvalitetsregistren Senior Alert, SveDem samt Palliativa registret är meriterande.
Tycker du om att arbeta självständigt men i samarbete med vårdpersonal i teamet? Det är bra, för vi söker en person med god förmåga att handleda och hålla ihop alla insatser. Vi arbetar alltid med helhetssyn kring patienten.
Som person är du modig och trygg i kontakten med patienter, anhöriga och personal. Det är du som ger dem trygghet.
Arbetet ställer stora krav på medicinsk kompetens och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav eftersom du ofta jobbar hemma hos patienterna. Publiceringsdatum2026-02-26Så ansöker du
Din ansökan vill vi ha senast 2026-04-03 via annonsens formulär.
Urval och intervjuer sker löpande, och intervjuer och anställning kan påbörjas innan sista ansökningsdag. Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, telefon 0926-740 00
Vår uppgift som kommun är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna och att verka för att Överkalix ska vara en attraktiv kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta och åldras i. Vi vill att du blir en del av det!
För att trivas bra hos oss ska du dela Överkalix kommuns gemensamma värdegrund, där ledorden är: engagerad, respektfull, ansvarstagande och professionell. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Som anställd hos Överkalix kommun har du möjlighet till friskvård. Vissa av våra arbetsplatser har flextid och det kan finnas möjlighet till distansarbete, beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Personuppgifterna i din ansökan kommer att sparas i 24 månader.
Om du blir anställd sparas dina uppgifter i personakten, annars raderas de sedan två år gått.
• ------------------------------------
Annonssäljare, rekryteringsföretag med flera undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering. Vi har klart vilka rekryteringskanaler som vi vill använda oss av. Vänligen respektera detta. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/55". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Överkalix kommun
(org.nr 212000-2684) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsutskottet, Medicinska teamet Kontakt
Birgitta Simonaho-Öhman 0926-585109 Jobbnummer
9765115