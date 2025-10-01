Sjuksköterskor Hemsjukvården, Äldreomsorgen
Hemsjukvården ansvarar för hemsjukvård, hembesök, all rehabilitering och habilitering samt hjälpmedel ordinärt boende, inklusive hjälpmedelsförskrivning och intyg för bostadsanpassning.
Ansvaret gäller dygnet runt för personer som är över 18 år och bor i sitt eget hem. Målen för hemsjukvården är bland annat att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv och att erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård, samt att öka personens upplevelse av god kvalitet. För att uppnå målen har tre fokusområden identifierats som anger riktningen i arbetet. Dessa är; hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt, medskapande samt samordning och ansvarsfördelning.
Vi söker dig som är intresserad av ett flexibelt och utvecklande arbete där individen är i centrum. Verksamheten och arbetsformerna ska kännetecknas av respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. I vår värdegrund utgår vi från ledorden Medborgarfokus, Öppenhet, Tillit och Ständiga förbättringar.
Vi söker nu två vikarierande sjuksköterskor att utöka vårt team med!
Vi erbjuder dig
Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och att du kommer att trivas. Det vi kan erbjuda är bland annat:
Verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet.
Ett omväxlande arbete.
Möjlighet att i lagom takt växa i rollen som sjuksköterska.
Gles helgtjänstgöring.
Konkurrenskraftig och individuell lönesättning.
Förmånliga friskvårdserbjudande.
Kompetensutveckling.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på primärvårdsnivå. Det innebär bland annat läkemedelshantering, såromläggning, injektioner och katetervård etcetera. Du planerar och styr själv din arbetsdag i samarbete med andra professioner med ett personcentrerat förhållningssätt. Arbetet sker i ordinärt boende och du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära samarbete med andra professioner.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du vidareutbildning med inriktning distrikt, psykiatri eller vård av äldre är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom hemsjukvården och äldreomsorg.
Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt. Du har förmåga att jobba självständigt samtidigt som du ser vikten av samarbete med olika yrkesprofessioner där även personen själv har en aktiv roll. Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl personerna som vårdas och dess närstående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort krävs för tjänsten. I arbetet ingår lyft, lyfthjälpmedel används efter delegering. Då det förekommer rökning och pälsdjur bör du inte vara allergisk.
Övrig information
Två tjänster, vikariat, heltid, med start 2025-12-01 till och med 2026-10-31.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
