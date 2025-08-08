Sjuksköterskor Hälso- och sjukvård, Äldreomsorgen
2025-08-08
I höst startar Äldreomsorgen upp en ny modul i vårt nuvarande journalsystem.
Vi söker därför förstärkning av viktiga sjuksköterskor ute i våra verksamheter under implementeringen av detta.
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. För att det ska vara möjligt är vår kompetensförsörjning en viktig del, därför söker vi dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt!
Dina insatser kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Gillar du variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då är Umeå kommun rätt arbetsgivare för dig!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Inom Umeå kommuns Äldreomsorg jobbar du som sjuksköterska med hälso- och sjukvårdsinsatser, du gör bland annat bedömningar, såromläggningar, hanterar läkemedel, dokumenterar och handleder annan personal. Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus.
Tjänsterna är tidsbegränsade tom. 2026-01-31 men god möjlighet till fortsättning finns.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är erfarenhet som sjuksköterska men inte ett krav.
Som sjuksköterska i kommunen har du och dina sjuksköterskekollegor den högsta medicinska kompetensen. Därför är det viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, har god initiativförmåga samt bidrar till god kommunikation i samarbete med andra yrkesprofessioner.
Självklart har du ett gott och respektfullt bemötande i kontakt med vårdtagare, anhöriga och andra du kommer i kontakt med.
Arbetet kräver att du har B-körkort. Inom vård- och omsorgsboende är arbetstiden förlagd dagtid med helgtjänstgöring var sjätte helg. Inom hemsjukvård är arbetstiden förlagd till dag, kväll och helg. Gles kvällstjänstgöring med cirka 3 kvällar på 12 veckor och helgtjänstgöring var 6:e helg.
På arbetsplatsen kan det förekomma pälsdjur samt personer som röker så du bör ej vara allergisk.
Förflyttningar kan förekomma men hjälpmedel finns att tillgå.
Urval och intervjuer sker löpande. Bifoga gärna personligt brev och CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
