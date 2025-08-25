Sjuksköterskor för tillsvidareanställning till Kavlagården i Huskvarna
2025-08-25
Är du redo för en spännande och meningsfull karriär där du kan göra skillnad inom vården? Hos oss får du inte bara möjligheten att växa i din roll som sjuksköterska, utan också chansen att vara med och bidra till vården på vårt äldreboende. Här är engagemang, glädje och ansvar våra grundläggande ledord, och tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull miljö för våra äldre. Om du delar vår vision om att alla har rätt till ett bra liv, så är detta din chans att göra skillnad.Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
På äldreboendet Kavlagården i Huskvarna erbjuder Humana trygg omsorg dygnet runt i en hemtrevlig miljö. Här finns det 46 ljusa och fina lägenheter fördelat på fem avdelningar. På varje enhet finns ett stort och ljust allrum som även används som matsal samt en stor uteplats eller balkong. Två av enheterna är för personer med demensproblematik.Om tjänsten
Som sjuksköterska på Kavlagården ansvarar du för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas utifrån den enskilde individens behov, samt i samverkan med övriga personalgrupper. Du kommer även att handleda omvårdnadspersonal.
Som sjuksköterska hos oss på Humana kommer du huvudsakligen att arbeta med:
• utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser
• hantera dokumentation och avvikelser
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 2 st tjänster på 100 % och 1 tjänst på 75-80 %
Arbetstid: Dag, kväll, helg
Tillträde: Vi ser gärna att en tjänst kan påbörjas senast 15 september och övriga två tjänster med start i oktober men vi har givetvis förståelse för uppsägningstid.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag från belastningsregistret.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.
För denna tjänst krävs det att du:
• är legitimerad sjuksköterska
• har erfarenhet av äldreomsorg
• har erfarenhet av dokumentationsarbete
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Eva Örnskog eva.ornskog@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Eva Örnskog eva.ornskog@humana.se Jobbnummer
9475082