Sjuksköterskor för spännande jouruppdrag (Kvällar & Nätter)
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en trygg och självständig sjuksköterska som trivs med att fatta egna beslut och ge stöd där det behövs som mest? Vi söker nu sjuksköterskor för ett betydelsefullt jouruppdrag i kommunen.
Om uppdraget
Som joursjuksköterska hos oss spelar du en central roll i att upprätthålla en trygg och säker vård under de tider då ordinarie dagverksamhet har slutat. Du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom särskilt boende för äldre (SÄBO), LSS-boenden samt eventuellt socialpsykiatri.
Arbetet är förlagt till kvällar och nätter, årets alla dagar.
Arbetstider: Vardagar 16:00-07:15.
Helger: Från kl. 16:00 dag före helg/röd dag fram till kl. 07:15 dagen efter.

Arbetsuppgifter
Du arbetar mobilt och ger stöd till kommunens olika verksamheter (för närvarande 9 gruppbostäder, 2 servicebostäder och 2 SÄBO). Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Bedömning & Åtgärd: Självständigt bedöma, genomföra och utvärdera medicinska insatser.
Akuta & Planerade insatser: Hantera allt från planerade besök till akuta sjukvårdsbehov och palliativ vård i livets slutskede.
Rådgivning: Ge professionell telefonrådgivning till omvårdnadspersonal.
Samverkan: Kontakta läkare vid behov och följa ordinationer.
Dokumentation: Journalföring sker i kommunens verksamhetssystem enligt gällande lagstiftning.
Krav för tjänsten
För att lyckas i rollen krävs att du är lugn under press och har en hög klinisk kompetens.
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet som bedöms relevant för uppdraget.
Språkkrav: Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du ska obehindrat kunna kommunicera med patienter, anhöriga, läkare och omsorgspersonal samt dokumentera rättssäkert.
Snabb inställelse: Du ska kunna återkoppla på larm inom 15 minuter och vara på plats för akuta besök inom 30 minuter (60 minuter för geografiskt avlägsna områden som Djurö).
Kvalitetsmedveten: Du arbetar strikt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och nationella riktlinjer för bland annat palliativ vård.
Vi erbjuder
Ett ansvarsfullt och varierande arbete där du får använda hela din bredd som sjuksköterska. Du blir en viktig länk i vårdkedjan och gör skillnad för kommunens invånare när de är som mest sårbara.
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan med CV och legitimation senast 15/5. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Ansök via mail till info@bigcare.se
E-post: info@bigcare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medpeople AB
(org.nr 556596-0555) Kontakt
Rahul Singh rahul@bigcare.se 0709370704 Jobbnummer
9856080