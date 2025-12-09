Sjuksköterskor för sommarjobb och extraarbete till Trosa kommun
2025-12-09
Vi söker nu sjuksköterskor som kan arbeta under sommaren och även sjuksköterskor som är intresserade av extra arbete vid behov under hela året. Som sjuksköterska inom hemsjukvården i den lilla skärgårdskommunen Trosa får du en varierad tillvaro med spännande möten i en vacker miljö.
Hälso- och sjukvårdsenheten har tät kontakt med vårdcentralen i Trosa. Det är korta beslutsvägar och du har även en geografisk närhet till såväl kollegor inom andra yrkesgrupper som patienter. Du blir en del av en enhet med stor arbetsglädje och fin sammanhållning. Här på hälso- och sjukvårdsenheten arbetar det i dagsläget 25 sjuksköterskor, sex arbetsterapeuter, fyra fysioterapeuter och två undersköterskor. Vi hjälps åt både inom arbetslaget och mellan olika yrkesgrupper på andra enheter. Vi har en stor omsorg om varandra och ett arbetsklimat där allas åsikter och input uppskattas och uppmuntras. En vilja att fortsätta utvecklas och lära präglar verksamheten och att vi vågar testa nya vägar.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM SJUKSKÖTERSKA?
I Trosa kommun kan vi erbjuda ett självständigt och omväxlande arbete där du som sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vi arbetar utifrån individens behov och då är flexibilitet en viktig pusselbit för att helheten ska fungera. Du kommer att utföra och ansvara för bedömningar, medicinering och omvårdnadsinsatser. Dokumentation i verksamhetssystemet Treserva ingår.
Vi söker vikarier som kan jobba dag, kväll och natt extra och under sommaren.
VEM SÖKER VI?
Du som söker är/har:
• legitimerad sjuksköterska
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• god data- och dokumentationsvana
• b-körkort
Du som person är duktig på att leda dig själv samtidigt som du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team och bidrar till en god stämning och laganda. Du är serviceinriktad, empatisk och har ett gott bemötande mot alla du möter. Vi söker dig som delar vår värdegrund med individcentrerad omvårdnad och har stort intresse av att arbeta med äldrevård. Du visar respekt till kulturella och religiösa skillnader. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VAD ERBJUDER VI?
I Trosa kommun får du möjlighet att växa och lära dig mer. Hos oss får du bland annat:
• introduktion med erfaren handledare
• kompetenshöjande utbildningar
• förmånen att arbeta med fantastiska kollegor
• välfärdsteknologi som en naturlig del av jobbet
• mängder av vardagsmotion!
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det är viktigt att valet "HVB hem" görs vid beställning av utdraget för att alla eventuella brott ska komma med i utdraget.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Deltid
Tillträde:Enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
Timlön alternativt månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
TF enhetschef
Cecilia Portnoff cecilia.portnoff-thell@trosa.se 0156-520 33 Jobbnummer
9636314