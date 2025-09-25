Sjuksköterskor för ett uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård
2025-09-25
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Avesta
, Uppsala
, Stockholm
Vi söker legitimerade sjuksköterskor för ett uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård. Du kommer att arbeta brett i kommunens vårdorganisation och bidra till trygg, säker och personcentrerad vård. Uppdraget omfattar arbete inom: SÄBO (särskilt boende), Hemtjänst, Ordinärt boende, LSS-verksamheter och Socialpsykiatri.
Arbetsplats
Organisation: Sjuksköterskeorganisationen i Ludvika kommun
Arbetsområde: Du utgår från 3 centrala baspunkter, med 2 i Ludvika och en i Sunnansjö och förflyttar dig till de verksamheter som har behov.
Arbetsmiljö: Du samarbetar nära omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer och är en viktig del i att upprätthålla kontinuitet och kvalitet i vården.
Uppdragsperiod
Start: 13 oktober 2025
Slut: 14 december 2025
Förlängning: Möjlighet till förlängning med upp till 2 månader efter överenskommelse
Omfattning & arbetstid
Omfattning: 100 % (38,25 timmar/vecka)
Arbetspass: Dagpass, Kvällspass, Dagtid även helger
Schema: Fördelat på dagar, kvällar och helger enligt överenskommelse
Övertid: Endast efter godkännande av beställaren

Publiceringsdatum
2025-09-25

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård
Medicinska bedömningar, ordinationer och behandlingar
Läkemedelshantering och dokumentation
Handledning av sjuksköterskestudenter (kan ingå)
PAS-ansvar (kan ingå beroende på behov)
Samverkan med övriga vårdaktörer och anhöriga

Kravprofil för detta jobb
Legitimation som sjuksköterska (kontrolleras via Socialstyrelsen)
Belastningsregisterutdrag (max 1 år gammalt) som lämnas innan start
God svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaper
Förmåga att arbeta självständigt och hantera flera arbetsplatser under samma pass
Sista anbudsdag
3 oktober 2025

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: Info@portabelhealth.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
Jobbnummer
9527409