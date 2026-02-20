Sjuksköterskor/Distriktssköterskor till sommarvikariat i hemsjukvården
2026-02-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Är du sjuksköterska eller distriktssköterska och vill testa något nytt i sommar? Östersunds kommun erbjuder en trygg och lärorik arbetsmiljö, erfarna kollegor och lönebonus!
Vi rekryterar nu sjuksköterskor och distriktssköterskor till kommunens hemsjukvård inför sommaren 2026. Östersunds kommun har hemsjukvårdsområden i centrala Östersund, Torvalla, Brunflo, Frösön och Lit. När du skickar in din ansökan kommer du kunna ange om det är något speciellt område som du är särskilt intresserad av.
Vi erbjuder:
• Sommarbonus under månaderna juni-augusti. 5000 kr/heltid extra om man under veckorna 25-33 arbetar mer än 300 timmar inom Vård- och omsorgsförvaltningen.
• OB Storhelgstillägg under Storsjöyran (31/7-2/8) - från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 12.00.
• Glesbygdstillägg under månaderna juni-augusti för dig som arbetar i Lit. 3000 kr/månad och heltid.
Rekryteringen kommer att ske löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Ditt nya jobb
Du arbetar dagtid, kl. 08-17, måndag till fredag samt vissa helger. Hos oss får du en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder en visstidsanställning på heltid fr.o.m. början av juni till 16 augusti med goda möjligheter till förlängning. Introduktionen kommer att anpassas till din kompetensprofil med målsättningen att du kan arbeta självständigt från midsommar.
Vår målsättning är att erbjuda trygg och säker vård till våra medborgare som har stöd av hemsjukvården. Det finns goda möjligheter till kollegialt stöd då gruppen har gemensamma morgonmöten dagligen samt hörs på telefon löpande under dagen vid behov av konsultation.
Vanliga arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss kommer du att bedöma, planera, genomföra och utvärdera behandlings- och omvårdnadsinsatser. Arbetet utförs i samarbete med vårdpersonalen i hemtjänsten, dina sjuksköterske- och distriktssköterskekollegor samt med personal på hälsocentral och i den regionala specialistvården. Andra vanliga arbetsuppgifter är sårvård, palliativ vård, handledning och utbildning av hemtjänstpersonal samt delegering av arbetsuppgifter. Du dokumenterar och uppdaterar patientjournaler löpande i vårt verksamhetssystem.
I Östersunds kommun arbetar vi enligt ett hälsofrämjande och rehabiliterande förhållningssätt och vi strävar efter att bidra till en trygg och säker vård för våra medborgare så att de kan leva ett aktivt och självständigt liv. Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos våra medborgare.

Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Distriktssköterskeutbildning
• Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska/distriktssköterska
• Arbetat inom hemsjukvård
• Arbetat i kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av systemen Viva, Cosmic Link
• God datorvana
Vi söker dig
Vi söker dig som är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. I ditt arbete är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter. Som person är du stabil och fokuserar på rätt saker i varje given situation. Utöver det är du flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter. Du har verksamhetens bästa i åtanke när du agerar och tar beslut.
I denna roll möter du och arbetar tillsammans med annan personal, medborgare och anhöriga. För att lyckas i rollen är det därför viktigt att du samarbetar på ett lyhört och motiverande sätt samt har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt med punktliga tidsramar. För oss är det viktigt att du handlar i enlighet med fattade beslut och följer verksamhetens mål, policys och riktlinjer.
Vi hoppas att få välkomna dig till oss i sommar!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.

Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Helena Hedlund helena.hedlund@ostersund.se 063-14 31 25 Jobbnummer
