Sjuksköterskor Dagtid till Njurmedicin och Endokrinologi
2026-02-02
Är du sjuksköterska och vill arbeta på en avdelning med en unik njurmedicinsk inriktning? Kom till oss på Njurmedicin Endokrin på Karolinska i Huddinge! Vi är ett glatt och kompetent gäng som just nu söker nya kollegor.
Du erbjuds
ett individuellt anpassat introduktionsprogram bestående av utbildningar och kompetenshöjning
utbildningssatsningar såsom njurmedicinsk introduktionskurs
tillhöra ett glatt gäng med kompetenta kollegor som har en bred medicinsk kunskap inom internmedicin samt pre- och postoperativ vård
utbildning inom peritonealdialys, elektrolyter och vätskebalans
utbildning i diabetes, diabetesbehandling, kost och komplikationer vid diabetes
kompetensutveckling och vidareutbildning samt ett generöst avtal med betalda studiedagar för dig som vill avancera akademiskt.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
På vår internmedicinska avdelning vårdar vi patienter med njurmedicinska och endokrinologiska sjukdomar. Vi har både planerade och akuta inläggningar. Vår njurmedicinska inriktning är unik då vi är den enda avdelningen i södra Stockholm som utför peritonialdialys. Hos oss får du därför en spetskompetens i att utföra peritonialdialys manuellt och i maskin. Vi har ett nära samarbete med Hemodialysen och har regelbunden kontakt med berörda verksamheter inom öppenvården för att kunna följa patientens väg genom vården på bästa sätt. Trots att det är en medicinsk avdelning, så är många av våra patienter i behov av kirurgiska åtgärder. Detta möjliggör till en bred kunskap inom medicin, men även kirurgi och ortopedi.
Målet med vårt arbete är att hjälpa och stötta personer som lever med livslång behandling samt kroniskt sjuka patienter med att behålla eller förbättra livskvalitén.
Vårt patientflöde inom endokrinologi innefattar bland annat patienter med nyupptäckt diabetes eller diabetiker med komplikationer såsom diabetesfotsår eller ketoacidoser.
En grundpelare i vår verksamhet är att arbeta i team tillsammans med patient och närstående för att kunna bedriva den bästa vården med patienten i fokus. Vi kännetecknas av en prestigelöshet och har ett nära samarbete mellan olika hälsoprofessioner, så som fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kuratorer.
Vi har ett inkluderande arbetsklimat där vi hjälper varandra framåt. Vi är alla en del kring patienten och arbetar med omvårdnad, medicinska behandlingar, utredningar och social planering. Som sjuksköterska har du arbetsledaransvar i team med undersköterska och leder omvårdnaden kring patienten.
Vi söker dig som
tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbetssätt och driver dina processer vidare
arbetar bra tillsammans med andra människor och kan relatera till andra, är lyhörd samt kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
ser helheten och tar hänsyn till ett större perspektiv. Du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
tillämpar ett personcentrerat förhållningssätt som främjar patienternas förmåga till delaktighet och medbestämmande i vården.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 1 års erfarenhet inom akutsjukvård.
Meriterande:
Erfarenhet av vård inom njurmedicin, dialys eller diabetes.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
