Sjuksköterskor dag/kväll/natt till vårdavdelning 63, Sjukhuset Torsby
2026-01-05
Vill du vara med och utveckla framtidens vård i norra Värmland? Vi söker nu engagerade sjuksköterskor till Sjukhuset Torsby - ett mindre sjukhus med stort hjärta.
Här arbetar vi nära varandra över avdelningsgränserna med patienten i fokus och med korta beslutsvägar som möjliggör snabba och trygga vårdinsatser. Du blir en del av ett team där samarbete, delaktighet och arbetsglädje är centrala värden, och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Din arbetsplats
På Sjukhuset Torsby finns tre vårdavdelningar, vi har ett nära samarbete och arbetar vid behov på alla avdelningar med utgångspunkt från en. Sjukhuset är kliniklöst så du kommer att få en bred kunskap inom patientvården.
Avdelning 63 är en nyöppnad avdelning som är under uppbyggnad med förhoppning om att utöka antalet vårdplatser allt eftersom. Inriktningen initialt är elektiva vårdplatser med förhoppning om att utöka med akuta kirurgiska vårdplatser, men även specialiteter som ortopedi och medicin kommer finnas på avdelningen.
Vi-känslan är ständigt närvarande och samtliga enheter har en central roll i arbetet med och kring våra patienter. Vi är ett litet sjukhus i norra Värmland med stort hjärta och engagemang för våra patienter och medarbetare där alla enheter och samarbetspartners lyfts fram som en viktig del i navet för att arbetet ska flyta på smidigt och säkert för den som besöker oss. Gott samarbete mellan enheterna, korta beslutsvägar och nära kontakt med ledningsgruppen är ett kännetecken för oss.
På sjukhuset månar vi om personalens hälsa och välbefinnande och vi har tillgång till ett eget personalgym samt egen personlig tränare. I ditt arbete på avdelningen blir du med på sjukhusets nya omställning till en resurseffektiv organisation där vårdpersonalens arbetsmiljö är fokus.
På vårdavdelningen arbetar du som sjuksköterska i team tillsammans med undersköterskor. Som sjuksköterska kommer du att ansvara för bland annat rondarbete, medicinhantering, omvårdnadsarbete och diverse medicintekniska moment.
Hos oss har du möjlighet till mixad tjänst mellan dag och natt. Enbart nattjänstgöring kan också erbjudas. Du får en individuell inskolning och är du nyexaminerad sjuksköterska ingår kliniskt utvecklingsprogram (KUP) under ditt första år.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. För dig är det viktigt att bemöta människor på ett vänligt och respektfullt sätt. Du är strukturerad och lösningsfokuserad. Dessutom har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter, att samarbeta i team men också att arbeta självständigt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
