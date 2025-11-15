Sjuksköterskor, både till särskilt boende och ordinärt boende
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Simrishamn Visa alla sjuksköterskejobb i Simrishamn
2025-11-15
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Socialförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2025-11-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett omvårdnadsansvar och arbetar med att tillgodose individens individuella behov. Du gör egna bedömningar, leder hälso- och sjukvårdsinsatser och ansvarar för bland annat:
* Vård- och omsorgsplanering
* Läkemedelshantering
* Delegering och handledning av omvårdnadspersonal
* Samverkan med anhöriga och andra professionerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska eller specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre. Erfarenhet från hemsjukvård eller särskilt boende är meriterande, men inte ett krav.
Du har B-körkort och är van att köra bil med manuell växellåda.
För att trivas hos oss tror vi att du:
* Är prestigelös och respektfull i ditt bemötande
* Har god förmåga att prioritera och fatta beslut
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
* Är en trygg kommunikatör som bygger goda relationer
* Du inger förtroende, skapar tillit och sprider lugn även i utmanande situationer.
ÖVRIGT
Välkommen till en arbetsplats där du får vara med och göra skillnad på riktigt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289474 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Kristiansson sara.kristiansson@simrishamn.se 0414-81 97 76 Jobbnummer
9606494