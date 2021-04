Sjuksköterskor - sommarvikariat Alingsås lasarett - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Alingsås

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås2021-04-12Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus - Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Vi ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet. Sjukhusen i väster har en budgetomslutning på cirka 2815 mnkr.Alingsås lasarett söker sjuksköterskor till semestervikariatVi står inför spännande utmaningar där vi vill möta framtidens patient med moderna arbetssätt och utgå från individens behov och förutsättningar.Vi erbjuder ett varierande arbete där patienten är en självklar medaktör. Vi utvecklas hela tiden och fokus ligger på vårt arbetssätt som vi ska ta med oss in i våra nya lokaler.Hos oss får du det mindre sjukhusets fördelar med närhet och korta beslutsvägar. Vi möter en bredd av patienter och patientdiagnoser.Alingsås lasarett är en del av Sjukhusen i väster, en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. I förvaltningen ingår också Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.På sjukhuset är varje arbetsdag meningsfull och allas insatser bidrar tillsammans till avgörande värde för våra patienter. Vi arbetar personcentrerat för att ge vård av högsta kvalitet i det medicinska omhändertagandet.Alingsås lasarett rekryterar sjuksköterskor inför sommaren 2021 och tills vidare. Vi erbjuder ett roligt, stimulerande, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens.2021-04-12Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du får gärna ha erfarenhet från akutsjukvård.För att du ska vara aktuell ska du kunna visa att du är legitimerad sjuksköterska alternativt har examensbevis från sjuksköterskeprogrammet och att du har ansökt om legitimation från Socialstyrelsen. Du anställs som undersköterska tills du får din legitimation, då övergår din anställning från undersköterska till sjuksköterska.Ditt synsätt bör präglas av omtanke om människor och du behöver ha god förmåga att arbeta i team. Du är flexibel och tycker om utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under ansökningsperioden så kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt.Din tjänstgöring på vårdavdelning är under dygnets alla timmar.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid64-100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-08-31MånadslönSista dag att ansöka är 2021-06-19VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5684090