Sjuksköterskevikariat till ambulanssjukvården
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2025-08-21
Ambulansen Region SörmlandPubliceringsdatum2025-08-21Om företaget
Sörmlands ambulanssjukvård är i topp inom svensk ambulanssjukvård och vi utvecklar ständigt nya lösningar för en bättre vård och arbetsmiljö. Vi eftersträvar god tillgänglighet och hög beredskap dygnet runt samt arbetar med den senaste tekniken inom kommunikation och teknisk utrustning.
Region Sörmland bedriver tillsammans med Regionerna Uppsala, Värmland och Västmanland larmcentral i egen regi. I Region Sörmland tillhör larmcentralen ambulansorganisationen.Arbetsuppgifter
Tjänstgöring som vikarierande sjuksköterska/specialistsjuksköterska i ambulans, tillsammans i team med en ambulanssjukvårdare eller annan sjuksköterska. Du kommer att arbeta med bedömningar, prioriteringar, behandlingar samt i vissa fall hänvisningar till annan vårdnivå.
Din kompetens
Vi söker grundutbildade och/eller vidareutbildade legitimerade sjuksköterskor, i första hand inom prehospital eller anestesisjukvård men alla vidareutbildningar är meriterande och av intresse. Minst ett års erfarenhet från akutmedicinsk enhet eller annat som bedöms som likvärdigt krävs. Du bör vara initiativrik, lösningsfokuserad och brinna för att möta patienten där den är. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som bland annat: tydlig kommunikation, samverkan och förmåga att skapa förtroende. Arbetsuppgifterna kräver att du behärskar det svenska språket fullt ut i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Flerspråkighet är meriterande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Anställningskrav
God fysik förutsätts eftersom tunga lyft ofta förekommer i arbetet.
Under anställningsförfarandet ingår fysiska tester i form av bärprov, kondition och styrka, samt skriftligt intyg på simkunnighet 200 m. Du skall ha god körvana samt körkortsklass B i minst 3 år. Körkortsklass C/ C1 önskvärt men inget krav.
Anställningsform
Vi erbjuder dig ett vikariat om 6 månader eller längre med tillträde enligt överenskommelse.
Dag-, natt- och helgtjänstgöring ingår.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Eskilstuna/Strängnäs, Tomas Jonsson, 076-720 16 23.
Enhetschef Katrineholm, Johan Davidsson, 076-528 18 90.
Enhetschef Nyköping, Jenny Nilsson, 070-544 45 45.
Vårdförbundets exp. 016-10 36 55.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ambulanssjukvården Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-03.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vikariaten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
