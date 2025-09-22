Sjuksköterskeuppdrag till Stenhagens äldreboende

Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-09-22


Sjuksköterskeuppdrag - Stenhagens äldreboende
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till Stenhagens äldreboende. Boendet har totalt 80 lägenheter, hälften för somatiskt omvårdnadsboende och hälften för demensboende. Fyra sjuksköterskor arbetar på boendet, som ligger ca 5 km väster om centrala Uppsala. Konsulten ansvarar för medicinska bedömningar och omvårdnadsinsatser för de boende samt samverkar med personal, verksamhetschef, patient och anhöriga.
Tidsperiod:
6 oktober 2025 - 4 januari 2026
(Med möjlighet till förlängning upp till totalt 12 månader)
Omfattning:
70-80 % (38,15 timmar/vecka vid heltid)
Arbetstid: dagtid, helgtjänstgöring kan ingå samt röda dagar som infaller på vardag.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Dokumentation enligt gällande rutiner

Kravprofil för detta jobb
Svensk legitimation som sjuksköterska
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
Erfarenhet av arbete på särskilt boende
Erfarenhet av journalsystemet LifeCare
God svenska i tal och skrift
Kunskap i kommunikationsmodellen SBAR
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
Grundläggande IT-kunskaper
Bifogat CV, HOSP/IVO-utdrag (max 6 mån gamla) och referenser krävs

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
God förmåga att ta till sig information
Anpassningsbar till nya uppdrag och miljöer

Övrig information
Konsulten får inte haft anställning hos Uppsala kommun de senaste 18 månaderna
Giltigt arbetstillstånd krävs

Sista anbudsdag:
29 september 2025

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: Info@portabelhealth.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Portabel AB (org.nr 559501-7384)
Byälvsvägen 141 Stockholm (visa karta)
741 76  UPPSALA

Jobbnummer
9521207

