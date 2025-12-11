Sjuksköterskeuppdrag till Säbo Ferlin, Uppsala kommun

Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-12-11


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Portabel AB i Uppsala, Enköping, Danderyd, Stockholm, Älvkarleby eller i hela Sverige

Sjuksköterskeuppdrag - Säbo Ferlin, Uppsala kommun
Beskrivning av uppdraget:
Uppsala kommun söker en legitimerad sjuksköterska till särskilt boende (Säbo Ferlin). Uppdraget innebär ansvar för medicinska bedömningar, behandlingar och handledning inom vård- och omsorgsboende för äldre personer med omvårdnadsbehov eller demenssjukdom. Arbetet sker i nära samarbete med boendepersonal, verksamhetschef, närstående och andra vårdgivare.
Tidsperiod:
Start: 2025-12-11
Slut: 2026-01-09
Möjlighet till förlängning upp till totalt 12 månader.
Omfattning & arbetstid:
Ca 75 % av heltid (heltidsmått 40 h/vecka).
Arbetstid: Måndag-fredag, 07:00-16:00 (tider kan variera enligt schema).
Inga röda dagar ingår i uppdraget.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Dokumentation i kommunens journalsystem

Kravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation)
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
Erfarenhet av arbete på SÄBO
Kunskap i Pascal
Goda kunskaper i SBAR-modellen
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
God svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaper

Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Förmåga att ta till sig information snabbt
Flexibel och anpassningsbar

Sista anbudsdag:
2025-10-20

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@portabelhealth.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Portabel AB (org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
754 28  UPPSALA

Jobbnummer
9638474

Prenumerera på jobb från Portabel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Portabel AB: