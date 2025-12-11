Sjuksköterskeuppdrag till Säbo Ferlin, Uppsala kommun
Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-12-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Portabel AB i Uppsala
, Enköping
, Danderyd
, Stockholm
, Älvkarleby
eller i hela Sverige
Sjuksköterskeuppdrag - Säbo Ferlin, Uppsala kommun
Beskrivning av uppdraget:
Uppsala kommun söker en legitimerad sjuksköterska till särskilt boende (Säbo Ferlin). Uppdraget innebär ansvar för medicinska bedömningar, behandlingar och handledning inom vård- och omsorgsboende för äldre personer med omvårdnadsbehov eller demenssjukdom. Arbetet sker i nära samarbete med boendepersonal, verksamhetschef, närstående och andra vårdgivare.
Tidsperiod:
Start: 2025-12-11
Slut: 2026-01-09
Möjlighet till förlängning upp till totalt 12 månader.
Omfattning & arbetstid:
Ca 75 % av heltid (heltidsmått 40 h/vecka).
Arbetstid: Måndag-fredag, 07:00-16:00 (tider kan variera enligt schema).
Inga röda dagar ingår i uppdraget.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
Handledning av studenter
Dokumentation i kommunens journalsystemKravprofil för detta jobb
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation)
Minst 2 års erfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
Erfarenhet av arbete på SÄBO
Kunskap i Pascal
Goda kunskaper i SBAR-modellen
Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
God svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-kunskaperDina personliga egenskaper
Ansvarstagande
Förmåga att ta till sig information snabbt
Flexibel och anpassningsbar
Sista anbudsdag:
2025-10-20 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
754 28 UPPSALA Jobbnummer
9638474