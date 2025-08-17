Sjuksköterskeuppdrag Jour natt i Avesta
2025-08-17
Avesta söker en legitimerad sjuksköterska för nattarbete inom kommunens hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar planerade och akuta vårdinsatser under nattpass och innebär nära samarbete med omvårdnadspersonal samt ansvar för att hantera akuta situationer och trygghetslarm.
Tidsperiod:
25 augusti - 5 oktober 2025
(Möjlighet till förlängning i samråd med beställaren, upp till 6 veckor)
Omfattning:
60-70 % (38,25 timmar/vecka vid heltid)
95 % (snitt 34,33 timmar/vecka vid heltid)
Arbetstid: Nattpass enligt schema, varannan helg
Helgtjänstgöring: Ja, enligt schema
* Omvårdnadsansvar för patienter under natt
* Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
* Dokumentation enligt gällande rutiner
* Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal
* Samverkan med patient, anhöriga och andra vårdgivare
* Akuthantering och prioritering av insatser under nattenKravprofil för detta jobb
* Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation)
* Minst 2 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
* Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
* God svenska i tal och skrift
* Kunskap i kommunikationsmodellen SBAR
* Grundläggande IT-kunskaper
* B-körkort (krav vid körning i tjänst)
* Erfarenhet av kommunal vårdverksamhet är meriterandeDina personliga egenskaper
* Trygg i sin yrkesroll och självgående
* Flexibel och lösningsorienterad
* God samarbetsförmåga och förmåga att fatta beslut under press
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
E-post: info@portabelhealth.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
