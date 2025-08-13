Sjuksköterskeuppdrag inom hemsjukvård för äldre i Uppsala kommun

Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2025-08-13


Uppsala kommun söker en legitimerad sjuksköterska för uppdrag inom hemsjukvården för personer över 65 år. Placeringen är främst inom ordinärt boende, med arbetsuppgifter som omfattar både planerade och akuta vårdinsatser.
Tidsperiod:
* 20 augusti - 16 november 2025
(Med möjlighet till förlängning upp till totalt 12 månader)
Omfattning: 90-100 % (38,15 timmar/vecka), dagtid kl. 07.00-16.00 vardagar
Helgtjänstgöring: Kan ingå enligt schema (07.00-16.00)
Röda dagar: Arbetstid kan förekomma om de infaller på vardag

Publiceringsdatum
2025-08-13

Dina arbetsuppgifter
* Omvårdnadsansvar för patienter inom hemsjukvård
* Medicinska bedömningar, behandlingar och ordinationer
* Handledning, rådgivning och delegering till omvårdnadspersonal
* Handledning av studenter
* Dokumentation enligt gällande rutiner
* Samverkan med patient, anhöriga och andra vårdgivare

Kravprofil för detta jobb
* Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation)
* Minst 2 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska de senaste 5 åren
* Genomförd HLR-utbildning senaste 12 månaderna
* God svenska i tal och skrift
* Kunskap i kommunikationsmodellen SBAR
* Grundläggande IT-kunskaper
* B-körkort och vana att cykla
* Erfarenhet av Uppsala kommuns verksamheter är meriterande

Dina personliga egenskaper
* Ansvarstagande och flexibel
* God förmåga att ta till sig information
* Anpassningsbar till nya uppdrag och miljöer
Sista dag att ansöka är 18 augusti 2025

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-18
E-post: info@portabelhealth.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Portabel AB (org.nr 559501-7384), http://portabelhealth.com

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9457642

