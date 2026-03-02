Sjuksköterskestuderande i termin 6 till sommaren 2026
2026-03-02
Publiceringsdatum2026-03-02
Vill du få värdefull erfarenhet, arbeta nära legitimerade sjuksköterskor och utvecklas i din framtida yrkesroll? Nu söker HS-enheten dig som har avslutat termin 5 på sjuksköterskeprogrammet och vill arbeta hos oss sommaren 2026 Om företaget
HS-enheten ansvarar för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden, LSS, psykiatriverksamheter och hemsjukvård.
Vårt uppdrag är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och bidra till en trygg och värdig vård - alltid med kvalitet och effektivitet i fokus.Om tjänsten
Under flera somrar har framgångsrikt anställt sjuksköterskestudenter som undersköterskor med utökad delegering. Du arbetar nära våra sjuksköterskor och får utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter - alltid med stöd och aldrig ensam.
Arbetstid: Vardagar, dagtid
Viss möjlighet till anpassning av schema
Löpande rekrytering - vänta inte med din ansökan!
Vi ser gärna att du kan arbeta hela sommaren men är även intresserad av dig som kan arbeta en semesterperiod. Arbetsuppgifter
Du arbetar aldrig ensam och ingår inte i den basala omvårdnaden på avdelning. Istället får du arbeta med mer kvalificerade uppgifter som stöd till våra sjuksköterskor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra venös provtagning enligt ordination
Ta blodtryck och puls
Följa upp ordinationer och delegeringar
Kontrollera signeringslistor
Utföra mer avancerade såromläggningar
Sätta och spola KAD samt utföra RIK
Utföra administrativa uppgifter
Ha kontakt med närstående i mindre komplexa ärenden
Vara behjälplig i viss läkemedelshantering Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har avslutat termin 5 på sjuksköterskeprogrammet
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Har relevanta datakunskaper
Meriterande:
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Specialkompetens relevant för uppdraget
Erfarenhet av utvecklingsarbete
B-körkort (manuell växellåda) är önskvärt.
Förmågor och färdigheter
Du är ansvarstagande, stabil och initiativrik. Du samarbetar lätt med andra, är serviceinriktad och har ett positivt, professionellt förhållningssätt.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
