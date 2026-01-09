Sjuksköterskestudent? Nu har du möjlighet att prova ditt nya yrke hos oss!
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Är du sjuksköterskestudent och studerar termin 5? Nu får du möjligheten att kunna arbeta som sjuksköterskeassistent hos oss på Kungälvs sjukhus!
På Kungälvs sjukhus är varje arbetsdag meningsfull och allas insatser bidrar tillsammans till avgörande värde för våra patienter.
Kungälvs sjukhus söker sjuksköterskestudenter som vill arbeta som sjuksköterskeassistent under sommaren 2026 på Kungälvs sjukhus. Vi erbjuder ett stimulerande, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens. För att du snabbt ska komma in i arbetet får du en verksamhetsanpassad introduktion utifrån erfarenhet och kompetens.
I sommar vårdas på Avdelning 6 patienter med stroke, TIA samt höftfraktur och andra osteoporosrelaterade frakturer. Du arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska och läkare samt personal från rehab. Vi berättar gärna mer när vi träffas på intervju.
Om arbetet
Du får som sjuksköterskeassistent möjlighet att stärka dina kunskaper inför kommande yrke. Du arbetar i det direkta omvårdnadsarbetet samtidigt som du får träna på specifika sjuksköterskeuppgifter med stöd av kollega.
Som sjuksköterskeassistent möter du patienter med olika medicinska behov, vilket gör att du kommer arbeta nära patienten. Detta kräver att du har förmåga av att förstå situationen patienter befinner sig i och du är intresserad av den du möter och dennes behov.
Nedan följer exempel på arbetsuppgifter men variation kommer finnas utifrån verksamhetens behov och din kompetens:
Ankomstsamtal
Omvårdnadsarbete
Delaktig i omvårdnadsplanering
Daglig PVK-kontroll
Venprovtagning
Samtal och tillsyn/omvårdnad av patienter
Beredning och administrering av läkemedel under handledning
Vi ger dig en möjlighet att utvecklas i ditt framtida yrkesval! Tillsammans skapar vi framtidens sjukvård. Vi vill få möjlighet att ta del av den kunskap du fått genom din utbildning och din arbetslivserfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Du studerar till sjuksköterska och har genomfört termin 5 i juni 2026. Du har minst tre månaders erfarenhet av att ha arbetat som undersköterska/skötare/barnskötare. Tidigare erfarenhet av arbete i journalsystemet Melior är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver kunna svenska, både i tal och skrift. Som person är du omhändertagande, ansvarsfull och noggrann. Du har lätt att vara flexibel och arbeta i en miljö med mycket varierande arbetsuppgifter i ett högt tempo.Anställningsvillkor
Denna tjänst innebär tjänstgöring dag och kväll samt varannan helg under hela sommaren. Då vi arbetar kontinuerligt med urval och intervjuer kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
