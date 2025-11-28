Sjuksköterskeassistent/Sjuksköterskestudent Sommaren 2026
Vara kommun / Sjuksköterskejobb
2025-11-28
Har du läst minst tre terminer på sjuksköterskeprogrammet eller är undersköterska?
Då har vi ett jobb till dig under sommaren 2026!
Din roll
Som sjuksköterskeassistent hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med legitimerad personal på distrikt eller boende, där du kommer att ingå i ett team.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande och kan omfatta:
Utdelning av medicin
Injektioner
Såromläggning
Provtagningar
Rehabilitering
Annan omvårdnad, beroende på din erfarenhet
Du kommer att ha en stor frihet under ansvar, vilket innebär att du kommer att ha möjlighet att påverka ditt eget arbete och ta initiativ till förbättringar. Din anställning kommer att vara som undersköterska med särskilda delegationer för de ovan nämnda arbetsuppgifterna. Detta innebär att du kommer att ha en viktig roll i teamet och bidra till att patienterna får den bästa möjliga vården.
Din kunskap och erfarenhet
För att arbeta som sjuksköterskeassistent hos oss behöver du:
- Gått minst fyra terminer på sjuksköterskeprogrammet eller vara undersköterska med vård erfarenhet
- Ha en god samarbetsförmåga
Din framtida arbetsplats
Under sommaren utgår alla inom sjuksköterskeenheten från samma ställe då vi fördelar de planerade arbetsuppgifter som finns inlagda för dagen. Som Assistent arbetar du måndag till fredag dagtid. Du kommer arbeta tillsammans med sjuksköterska, omvårdnadspersonal, Rehab. Vi vill att du begär ut ett utdrag ur belastningsregister från polisen.
Intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/309".
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Sjuksköterskeenheten
Marie Hofling 051231543
9619225