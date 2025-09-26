Sjuksköterska- Timanställd till spännande uppdrag i Hägersten-Älvsjö
Stockholms kommun / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vill du vara en viktig del i en ny sjuksköterskeorganisation? Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta flexibelt som timanställd hos oss i Hägersten-Älvsjö.
Som timanställd hos oss arbetar du övergripande på sju olika enheter - vårdboenden med demens- och somatikinriktning, serviceboenden samt korttidsboenden. Du får en varierad och utvecklande arbetsmiljö där din kompetens verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som:
Är kvalitetsinriktad och trygg i din yrkesroll
Har god samarbetsförmåga och är flexibel
Pålitlig
Trivs med att arbeta i olika verksamheter och team
Det finns möjlighet att arbeta dag, kväll, helg och natt - vi kommer överens om ett upplägg som passar dig. Vi söker dig som ser det flexibla arbetssättet som din huvudsakliga sysselsättning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder friskvårdsbidrag med möjlighet att köpa kort som ger tillgång till samtliga aktiviteter på stadens simhallar till reducerat pris samt goda utvecklingsmöjligheter efter enhetens och individuella
behov.
Din roll
Arbetsuppgifter som timanställd sjuksköterska på vårdboende/servicehus:
Ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för de boende
Bedöma och följa upp hälsotillstånd samt vid behov initiera medicinska åtgärder
Läkemedelshantering enligt gällande riktlinjer
Dokumentera enligt socialtjänst- och patientjournallagen
Samarbeta med omvårdnadspersonal, rehabpersonal, läkare och anhöriga
Bidra till trygg och säker vård genom att arbeta enligt verksamhetens rutiner och riktlinjer
Som timanställd behöver du snabbt kunna sätta dig in i verksamhetens arbetssätt och vara trygg i din yrkesroll.
Din kompetens och erfarenhet
Arbetsuppgifter som timanställd sjuksköterska på vårdboende/servicehus:
Ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för de boende
Bedöma och följa upp hälsotillstånd samt vid behov initiera medicinska åtgärder
Läkemedelshantering enligt gällande riktlinjer
Dokumentera enligt socialtjänst- och patientjournallagen
Samarbeta med omvårdnadspersonal, rehabpersonal, läkare och anhöriga
Bidra till trygg och säker vård genom att arbeta enligt verksamhetens rutiner och riktlinjer
Som timanställd behöver du snabbt kunna sätta dig in i verksamhetens arbetssätt och vara trygg i din yrkesroll.Publiceringsdatum2025-09-26Övrig information
Leg sjuksköterska
erfarenhet/utbildning i geriatrisk vård
kunskaper i kognitiva sjukdomar
meriterande är erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård samt Stockholms stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5536". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, äldreomsorg, Kontakt
Lovisa Asamoah lovisa.asamoah@stockholm.se 08-50822788 Jobbnummer
9529598