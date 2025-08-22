Sjuksköterska- gärna med diabeteskompetens
2025-08-22
Bra Liv Bodafors vårdcentral
Är du sjuksköterska med erfarenhet av att arbeta med diabetespatienter och som längtar efter att få komma till en nytänkande och lösningsorienterad verksamhet? Då är du välkommen att söka tjänsten hos oss på den lilla familjära vårdcentralen.
Rollen som sjuksköterska med diabeteskompetens
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med bland annat telefonrådgivning, distriktssköterskemottagning, vaccinering och diabetesmottagning. Vi är öppna för att ta tillvara dina kunskaper och önskemål. Viss tjänstgöring på kvällar och helger förekommer på närakuten.
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralen i Bodafors har ca 4100 listade invånare med omnejd. Vi har en bred kulturell mångfald bland våra invånare och i vårt uppdrag finns såväl yngre (barn från 1 år) som äldre patienter. Vårdcentralen ansvarar för flera SÄBO och driver tillsammans med Nässjö vårdcentral en filial i Malmbäck som vi bemannar med sköterska och läkare varje tisdag.
I Bodafors arbetar cirka 17 medarbetare. Våra arbetsgrupper är självstyrande och arbetar med att i nära teamarbete driva arbetet framåt med patienten i fokus. Vårdcentralen är den "lilla" vårdcentralen där personalen ses vid fikabordet varje dag. Våra relationer är nära och fyllda av glädje. Vi stöttar och lyfter varandra.
Vår värdegrund sätter bemötande med patienten i fokus som präglas av säker- och trygg vård. Du blir en pusselbit i vår verksamhet/arbetsmiljö där vi värnar om omtanke, helhet och kvalitet.Publiceringsdatum2025-08-22Profil
Vi söker dig, en sjuksköterska med tidigare erfarenhet av att arbeta med diabetespatienter och ytterligare vill utveckla och förstärka vår vårdcentral. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av primärvård. Du har ett genuint intresse för människor och sätter patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienten bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga, är flexibel och har ansvarskänsla. Du kommer att bli en del av ett härligt team på den lilla familjära vårdcentralen, där vi tillsammans arbetar för en trivsam arbetsmiljö och gör det bästa möjliga för patienten.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska hos oss får du alltid en individuellt anpassad och gedigen introduktion i vårt arbetssätt under de första veckorna, oavsett tidigare erfarenhet. För att säkra kvaliteten håller vi kontinuerlig utbildning för våra anställda. Vi erbjuder även individuellt schema som är anpassat till verksamheten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontaktavårdenhetschef Pernilla Ivarsson,
telefon: 010- 243 37 22
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 september, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B551/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9472113