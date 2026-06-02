Sjuksköterska- basal hemsjukvård till Upplands Väsby
Vårdliljan söker en legitimerad sjuksköterska till vårt hemsjukvårds team i Upplands Väsby! Vi erbjuder ett stimulerande och meningsfullt arbete, med tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.
Uppdraget
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag-fredag. Tjänsten omfattar bl.a planering, samordning och genomförande av vårdinsatser, kontakt med andra vårdgivare och hemtjänst samt direkt- och telefonkontakt med patienter och anhöriga.
Bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska, gärna från en vårdcentral eller hemsjukvård, eller ha arbetat som undersköterska inom hemsjukvården innan du blev legitimerad sjuksköterska. Det är viktigt att du är en person som känner engagemang i din yrkesutövning. Det är viktig att du har god datorvana, gärna med erfarenhet av tjänsterna Take Care, och Lifecare. Det krävs att du har behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du ska kunna identifiera dig med Vårdliljans värderingar som är engagemang, logistik, integritet, teamwork, empati och nytänkande.
Förmåner
Att arbeta inom Vårdliljans hemsjukvård innebär att du alltid är ledig på kvällar, helger och helgdagar.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 3000kr/år och företagshälsovård
Vi sitter i en hemtrevlig, trevåningsvilla med tillhörande trädgård i Upplands Väsby, vilket ger en inspirerande och lugn arbetsmiljö.
Vårdliljan
Vårdliljan bildades 2003 och har sedan dess vuxit successivt. Våra verksamhetsområden är basal hemsjukvård samt sjuksköterskeinsatser under jourtid inom äldreomsorg och LSS. Vi har kollektivavtal med Vårdföretagarna och erbjuder friskvårdsbidrag. I vårt team har vi en mycket god stämning, där vi engagerar oss i varandras arbete och ställer upp för varandra när vi behöver hjälp.
Vårdliljan är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO:9001 och ISO:14001. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: maria@vardliljan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårdliljan AB
(org.nr 556715-0619), https://www.vardliljan.se/
194 73 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
