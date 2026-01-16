Sjuksköterska Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Bäckefors
2026-01-16
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Bäckefors söker en sjuksköterska!
Vi har ett spännande arbete att erbjuda.
Arbetsgruppen vänder sig till dig som är genuint intresserad av psykiatriskt behandlingsarbete som kräver vana att arbeta självständigt samtidigt som det är av största vikt att vara en god samarbetspartner. Vi värdesätter egenskaper såsom flexibilitet och god social kompetens där humor och ett positivt tänkande är en klar merit.
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen ses som basen i den specialistpsykiatriska verksamheten där målet är att, så långt som möjligt, utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera i patientens närmiljö.
Välkommen att höra av dig så berättar vi gärna mer om vår mottagning!
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av vårt team som består av läkare, psykolog, kurator, sjuksköterskor, skötare och teamsekreterare.
Du kommer i huvudsak att arbeta med behandlingsarbete i form av medicinuppföljning, stödsamtal, telefonrådgivning, samverkan med andra vårdgivare, vårdplanering, vårddokumentation och andra förekommande arbetsuppgifter som sjuksköterska på en psykiatrisk mottagning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med intresse och/eller erfarenhet av psykiatri.
Arbetet kräver att du är van att arbeta självständigt med teamet som stöd, att du är strukturerad, ordningsam och har lätt för att arbeta i team. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är förlagd till dagtid. Körkort är meriterande för tjänsten.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
