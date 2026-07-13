Sjuksköterska Visstid Till Mobil Provtagning Och Vaccination- Borås & Skene
Macc People AB / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-07-13
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På MACC People har vi byggt upp en sjukvårdslösning som gör verklig skillnad – för våra patienter, våra samarbetspartners och samhället. Vi arbetar med hälsofrämjande sjukvård, uppdrag inom skyddade miljöer och medicinsk service, alltid med fokus på vår värdegrund: TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Vårt mål är tydligt – att ge medicinsk hjälp vid rätt tid och på rätt plats.
Sedan starten 2021 har vi genomfört över 500 000 vaccinationer. Under 2024 utökade vi vårt hälsofrämjande arbete med provtagning, hälsokontroller och intyg, och idag samarbetar vi med företag över hela Sverige. Parallellt har vi utvecklat ett unikt koncept för mobil preventiv vård genom våra mobila kliniker – MACC-bilarna.
Utöver den hälsofrämjande vården utför vi även uppdrag inom skyddade miljöer, primärvård och försäkringsvård som en del av en helhetslösning för modern sjukvård.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Vi söker nu en sjuksköterska till en 100 % visstidsanställning med start i oktober till vår mobila provtagnings- och vaccinationsverksamhet.
Du utgår från Borås, men arbetet omfattar även våra enheter i Skene och Marbäck. Arbetet sker främst på våra mobila kliniker och innefattar kliniskt arbete med provtagning, vaccinationer och andra förekommande hälsokontroller.
Rollen passar dig som trivs med ett självständigt arbete, uppskattar variation i arbetsdagen och samtidigt tycker om att vara en del av ett engagerat team.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är engagerad, driven och självgående. Du tar naturligt ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till teamets gemensamma mål. Du är ansvarstagande, initiativrik och arbetar strukturerat även i en dynamisk miljö där tempot stundtals är högt.
Du är lösningsorienterad, har god prioriteringsförmåga och delar våra värdeord TRYGG, ETISK och SÄKER vård.Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Venprovtagning
Vaccinationer
Blodtryckskontroller
Hälsokontroller och andra förekommande kliniska arbetsuppgifterKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års erfarenhet som sjuksköterska
Minst ett års erfarenhet av venprovtagning
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
Erfarenhet av provtagningsarbete
Erfarenhet av vaccinationer
Erfarenhet av journalsystemet HLTHY/MittVaccin
Erfarenhet av remissystemen Giddir och Labbportalen
Erfarenhet av att köra större fordon, exempelvis husbil eller ambulans
Vi erbjuder
En utvecklande och stimulerande tjänst i en växande organisation där patienten och medarbetarnas välbefinnande står i fokus.
En arbetsmiljö där vi har roligt tillsammans, brinner för våra yrkesroller och stöttar varandra.
Möjlighet att arbeta i en verksamhet som präglas av våra värdeord TRYGG, ETISK och SÄKER vård.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Anställningsperiod: Oktober 2026 – 23 december 2026, med god möjlighet till förlängning.
Arbetstider: Arbetstiderna förläggs till vardagar och vissa helger. Kvällsarbete till cirka kl. 20.00 kan förekomma.
Start: Oktober 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Rekryteringsprocess
Urval och intervjuer sker efter avslutad ansökningsperiod. Intervjuer är planerade till vecka 34-35.
För att söka tjänsten använder du ansökningslänken nedan. Vi hanterar inte ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroller
Vi uppskattar om du ser över ditt CV innan du skickar in din ansökan.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure för att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess.
Referenstagning ingår också i rekryteringen. Vi önskar att du lämnar minst två referenser, varav minst en från en tidigare chef eller arbetsledare.
Vid anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas senast första arbetsdagen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig!
Rebecka De Geer Paci
HR-Generalist
Telefon: 076-317 60 88 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Macc People AB
(org.nr 559173-6250), http://www.maccpeople.se
Allégatan 6 (visa karta
)
503 31 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
10001850