Sjuksköterska? Vill du jobba extra på timanställning?
Falköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Falköping Visa alla sjuksköterskejobb i Falköping
2025-11-07
Är du sjuksköterska och vill jobba extra? Kanske har du gått i pension men saknar arbetet eller så är du helt enkelt sugen på att testa någon ny arbetsplats.
Vi behöver lite fler kollegor som vill jobba på timanställning och hjälpa oss när våra ordinarie sjuksköterskor har ledigt eller är frånvarande av annan anledning.
Som sjuksköterska i den kommunala primärvården i Falköpings kommun möter du människor i alla skeden i livet - kom och bli en del av vår verksamhet!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker nu sjuksköterskor för timanställning till vår enhet! Vi kan framförallt erbjuda dig att jobba extra på nätter, kvällar och helger. Om intresse finns så kan det även finnas möjlighet att jobba dagtid.
Vilka är vi?
Vi är en stor organisation och på sjuksköterskeenheten arbetar du tillsammans med erfarna allmänsjuksköterskor, distriktssköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, demens och vård av äldre.
Vi har flera enheter och är fördelade över hela Falköpings kommun. Vi har ett gott samarbete mellan hemsjukvårdsdistrikt, korttidsenheter och våra särskilda boenden. Samverkan är viktigt och vi arbetar i team kring våra patienter med till exempel palliativa teamet. Målet med vår verksamhet är att vårda patienten på rätt ställe utifrån behov och önskemål. Vi vårdar utifrån det patienter på en avancerad nivå, både i det egna hemmet och på särskilda boenden vilket ger dig som sjuksköterska en stor bredd i ditt uppdrag.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/specialistsjuksköterska, gärna med erfarenhet av att arbeta inom kommunal primärvård. Du är nyfiken på nya utmaningar, flexibel i ditt arbetssätt och kan arbeta både ensam och i team. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Du behöver vara trygg i din roll som sjuksköterska då arbetet innebär mycket bedömningar under jourtid.
Du har goda datakunskaper och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vi använder oss av journalsystemet Viva och signeringssystemet Appva. Vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra våra digitala arbetsverktyg för att hänga med i utvecklingen.
Upplysningar
Vi kommer arbeta med löpande urval vilket innebär att intervjuer kommer genomföras under ansökningstiden.
Tjänsten kan innebära arbete dag, kväll och natt.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2025-11-07
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
