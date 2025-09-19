Sjuksköterska, vikariat, till Vårdcentralen Södertull i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Söker du ett utvecklande och självständigt arbete där du är del av ett team och bidrar till andra människors hälsa? Då är du varmt välkommen att söka till oss på Vårdcentralen Södertull i centrala Lund!
Beläget vid Stadsparken i Lund är Vårdcentralen Södertull lätt att pendla till från hela Skåne och har drygt 12 000 listade patienter. Vi är cirka 45 engagerade medarbetare som erbjuder komplett primärvård och består av medicinsk sekreterare, läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog och receptionist. Hos oss samarbetar alla professioner med patienten i centrum och du har en uppskattad och självklar roll i teamet. Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler, där både vi och våra besökare trivs. Här månar vi om varandra och vår arbetsgrupps goda stämning. Vi är övertygade om att vi bedriver en bättre och säkrare vård om vi som medarbetare trivs på vårt arbete.
Vårt mål är att ge god vård för hela människan i alla livets olika åldrar och skeenden. Vi har både barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) i våra lokaler samt ansvarar för två vårdboenden, vilket skapar trygghet och kontinuitet genom hela livet och gör att 86 procent av våra listade kan tänka sig att rekommendera vår vårdcentral till andra.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en utvecklande tjänst med möjlighet att dela din tid mellan mottagningsarbete och triage via telefon, digitalt och fysiskt.
Du är en viktig del i vår samverkan med den kommunala hemsjukvården. Vi arbetar med flera it-system; PMO, Mina Planer, 1177direkt mfl. Hos oss arbetar vi teambaserat med regelbundna ronder där olika professioner samarbetar kring patienten. Vi lägger stor vikt vid att lära av varandra och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, så att du som sjuksköterska kan växa i din roll och samtidigt bidra till att utveckla vår verksamhet.
Vi erbjuder även dig möjlighet att arbeta hemma för att skapa balans och flexibilitet i arbetslivet. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Har du vidareutbildning eller specialistkompetens är det meriterande, men inget krav.
För att trivas hos oss ser vi att du har förmåga att självständigt strukturera upp ditt dagliga arbete och prioriterar väl mellan olika arbetsuppgifter. Vi uppskattar hög teamkänsla, samarbetsförmåga och humor, Som nyanställd får du både en individuellt anpassad introduktion och tillgång till Primärvården Skånes introduktionspaket.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Ansök då med ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för denna tjänst. Då vi är måna om att anställa medarbete som passar i just vår verksamhet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
