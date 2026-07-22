Sjuksköterska, vikariat, till Vårdcentralen Kryddgården i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-22
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Är du sjuksköterska och trivs med ett varierat arbete där du får använda din kliniska kompetens för att göra medicinska bedömningar och vägleda patienter till rätt vård? Nu söker vi en sjuksköterska till vår triagemottagning för ett vikariat på cirka 1 år. Hos oss blir du en del av en arbetsplats med hög kompetens, god gemenskap och ett stort engagemang för våra patienter.
Vårdcentralen Kryddgården är en stor vårdcentral med bred kompetens och ett omfattande vårdutbud. Vi är belägna i ett mångkulturellt område och möter dagligen människor från hela världen i olika åldrar och med varierande sjukdomsbilder.
Vår verksamhet består av läkarmottagning, laboratorium samt fysioterapi och arbetsterapi. Här finns även flera sjuksköterskeledda mottagningar, såsom rökavvänjning, astma/KOL-, diabetes- och inkontinensmottagning. På enheten arbetar även rehabiliteringskoordinator, psykolog och kurator. Den administrativa gruppen består av medicinska sekreterare, receptionist, administratör och chefsstöd.
Eftersom vårdcentralen är belägen i ett mångkulturellt område finns ett stort tolkbehov. Vi har därför utvecklat ett arbetssätt där tolkar med olika språkkunskaper finns på plats i väntrummet under veckan, vilket skapar goda förutsättningar för en tillgänglig och patientsäker vård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du huvudsakligen med bedömning och triagering av patienter via telefon, digitala kontaktvägar samt vid drop-in eller mottagningsbesök. Du ger egenvårdsråd och hänvisar patienter vidare till rätt vårdnivå eller profession, exempelvis läkare, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog eller fysioterapeut. Akut omhändertagande av patienter kan också ingå i arbetet.
Du arbetar nära övriga professioner på vårdcentralen och blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, tillgänglighet och patientens behov står i centrum. Arbetet är omväxlande och ger dig möjlighet att utvecklas i en verksamhet med bred kompetens och stor variation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande.
Det är även meriterande om du har vana av att arbeta i olika verksamhetssystem såsom PMO, PASiS och Callguide.
Som person är du trygg i din yrkesroll och har ett gott bemötande i mötet med patienter och kollegor. Du har en god förmåga att göra medicinska bedömningar, arbeta strukturerat och prioritera i ett stundtals högt tempo. Vidare är du flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på cirka 1 år.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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213 73 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Enhetschef
Maria Ferens 0766486171 Jobbnummer
10009441