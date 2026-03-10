Sjuksköterska, vikariat, till Ortopediavdelning i Lund
2026-03-10
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) ortopedi består i nuläget av tre vårdavdelningar varav en är förlagd i Lund och två i Malmö. Ortopediavdelningen i Lund är en akutvårdsavdelning med 21 vårdplatser. Profilområdet på avdelningen är riktat mot akuta patienter med vanligt förekommande ortopediska diagnoser och patienter med protesrelaterade infektioner där vi erbjuder avancerad medicinsk och kirurgisk behandling.
I Lund finns ett av Sveriges sarkomcentrum där vår avdelning bidrar med högspecialiserad vård och behandling inom sarkom till patienter från södra Sverige. Vår breda kompetens gör att du kommer arbeta med den multisjuka och vuxna patienten i varierad ålder.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet. Programmet är uppdelat i fem faser där det ingår utbildningar och läraktiviteter i varje fas. Utvecklingsprogrammet skildrar det livslånga lärandet med kopplade lärandemål som dels är sjukhusövergripande, dels specifika för ortopedisk vård. Varje fas kopplas till en tydlig kompetensbeskrivning. Vårt mål som avdelning är att ha sjuksköterskor inom alla faser.
På avdelningen har vi ett omvårdnadsråd där sjuksköterskor ingår och arbetar med evidensbaserad omvårdnad som bidrar till en utveckling och kompetenssäkring.
Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är givande och omväxlande. Som sjuksköterska kommer du arbeta med såväl basal som högspecialiserad ortopedisk omvårdnad. Vi arbetar aktivt med personcentrerad vård och du kommer som sjuksköterska arbeta såväl självständigt som tillsammans med teamet där patienten alltid ska vara i centrum.
I de kliniska arbetsuppgifterna ingår bland annat pre- och postoperativ omvårdnad, läkemedelshantering, provtagning och rehabilitering.
Annonsen avser ett vikariat på 12 månader. Arbetstiden för detta vikariat är dag/kväll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare arbetslivserfarenhet som sjuksköterska ses som meriterande.
För oss är det en självklarhet att du är en god ambassadör för Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi ser också att du har en god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter och samarbetar väl i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
