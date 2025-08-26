Sjuksköterska vikariat till Öron-, näs och hals kliniken
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-08-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Öron- näsa- och halskliniken är en specialistverksamhet med olika funktioner och undersökningar.
Här arbetar läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans! Till öron- näsa och halskliniken hör också hörselvården samt sömnapnémottagningen som är egna enheter.
Hos oss får du som sjuksköterska en omväxlande arbetsplats med både självständigt arbete som telefonrådgivning och sjuksköterskemottagning men också teamarbete med både undersköterskor och läkare vid en mängd olika specialfunktioner och undersökningar. Vi har även en egen akutverksamhet med ambulansintag både på dag- och jourtid.
Vi är en verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter då vi har en mängd funktioner och undersökningar som vi genomför varje vecka utöver arbete i telefonrådgivning och på sjuksköterskemottagning. Vi har allergisjuksköterskor, kontaktssjuksköterskor, operationsplanerare, vi mäter tryck/ph, vi genomför yrseltest, vi assisterar vid mottagningsoperationer med mera. Vi är en ledningsgrupp med stort fokus på personalvård och kompetensutveckling. Det genomförs även regelbundet interna utbildningar och vi bjuder även in externa föreläsare.
Vi erbjuder alla nyanställda sjuksköterskor ett års mentorskap. I mentorsprogrammet ingår det en introduktionsdag, uppföljningar, dagar när din mentor går med dig i arbetet även utanför inskolningen för att ge lite extra stöd och möjlighet till lärande och utbildningsdag med mera. Hos oss får alla fyra veckors individanpassad inskolning.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Mottagning och avdelning utgör en liten enhet som hör ihop. Vårt fokus är teamarbete över alla gränser. Detta innebär att man kommer behöva tjänstgöra ett visst antal helger även på vår vårdavdelning. På mottagningen har du som sjuksköterska bland annat som ledningssjuksköterska en viktigt roll i att hålla ett gott flöde på dagen men du kan också ha telefonrådgivning, ta emot ambulanstransporter och utföra olika kontroller och provtagningar. De dagar du har sjuksköterskemottagning utför du bland annat självständigt inskrivningssamtal med patienter inför operation, såromläggningar, sårkontroller med mera.
Arbetsuppgifter och specialfunktioner som yrselutredningar, allergiverksamhet, kontaktsjuksköterska, operationsplanerare, assistering vid borttagning av hudförändringar med mera finns det möjlighet att lära sig efter hand.
På vårdavdelningen har vi har tolv slutenvårdsplatser som även inkluderar käkkirurgiska platser. Vi har två vårdlag med ett tätt teamarbete. Här kommer du att möta patienter i olika åldrar och med olika vårdbehov. I arbetet ingår vanliga sjuksköterskeuppgifter men även läkarassistans vid olika undersökningar och behandlingar både i samband med rond samt jourtid. Under jourtid ingår det att ta emot patienter i behov av akut sjukvård samt utföra enklare åtgärder självständigt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. För oss är det viktigt att du har ett gott bemötande, en god kommunikativ förmåga och är van att arbeta både självständigt och i grupp. Du är strukturerad, ser helheten och är öppen för utveckling. För att du ska trivas med tjänsten ska du tycka om att ta egna initiativ samt vara lösningsfokuserad, ha en positiv inställning till arbetet och kunna hantera akuta situationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom yrket men vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval kommer ske löpande.
Välkommen med din ansökan till Öron- näsa och halskliniken där alla är viktiga lagspelare i ett team som präglas av gott samarbete, öppenhet och glädje!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
ÖNH Mottagning CSK Kontakt
Helene Bolinder, Avdelningschef 010-8314398 Jobbnummer
9477000