Sjuksköterska, vikariat, till Mag- och tarmmottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-09-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Nu söker vi en sjuksköterskekollega för ett vikariat till mag- och tarmmottagningen i Helsingborg. Här utreder och behandlar vi patienter med gastroenterologiska sjukdomar samt patienter med sjukdomar i levern. Här utförs även utredning och uppföljning i samband med levertransplantation.
På vår mottagning arbetar du och dina kollegor i ett tvärprofessionellt team med gastroenterologer och medicinska sekreterare. Här har vi ett nära samarbete med dietist, kurator och fysioterapeut. Tillsammans arbetar vi för det bästa omhändertagandet av våra patienter. Det är tillsammans vi gör skillnad. Vi är måna om att våra medarbetare trivs och känner sig delaktiga såväl i sitt arbete som på sin arbetsplats. Mottagningen är idag lokaliserad på våning fyra i sjukhusets huvudbyggnad. Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett självständigt, utvecklande och varierat arbete. Som en av fyra sjuksköterskor på mottagningen har du en central roll i det dagliga arbetet för våra patienter. Som nyanställd introduceras du av och arbetar tillsammans med erfarna kollegor. Det finns mycket goda förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling med bland annat uppdragsutbildningar.
Som sjuksköterska hos oss består dina arbetsuppgifter bland annat av att ge information i samband med läkemedelsinsättning, utföra infusionsbehandlingar och arbeta med telefonrådgivning. I din vardag möter du patienter med olika kroniska sjukdomstillstånd i mag- och tarmkanalen samt levern.
Vår enhet befinner sig i en utvecklingsfas där du har stor möjlighet att påverka. Vi förutsätter att du har intresse av fortbildning och utveckling, vilket även innefattar intresse för din egen kompetensutveckling och att du aktivt bidrar till denna.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper motsvarar som lägst nivå C1 i svenska enligt Europarådets nivåskala. Du som söker har erfarenhet inom internmedicin samt några års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Har du erfarenhet inom gastroenterologi, mottagningsarbete och/eller telefonrådgivning är detta meriterande. Det är även en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i Melior och/eller Pasis.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är noggrann, välstrukturerad, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel i ditt arbetssätt samt har god kommunikativ förmåga. Vi tror att du som person är driven och engagerad. Därtill är du trygg i din yrkesroll och ser möjligheter i stället för hinder. Slutligen har du som söker stort engagemang och en positiv inställning samt ett öppet sinne för att lära dig nytt.
Grundläggande för oss är samarbete och ett arbetsklimat som präglas av Region Skånes värderingar. I det återfinns såväl humor, arbetsglädje som vilja till förändring av rutiner och ramar för att varje dag kunna göra skillnad för våra patienter. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Vill du hospitera inför eventuell ansökan är du välkommen att höra av dig till oss!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Linda Heldmark, Enhetschef linda.heldmark@skane.se 0424-06 33 71 Jobbnummer
9530499