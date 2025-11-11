Sjuksköterska, vikariat, till Hand- och plastikkirurgiavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad sjuksköterska och intresserad av specialiserad kirurgi? Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla Hand- och plastikkirurgiavdelningen till en arbetsplats där vi ger bästa tänkbara vård till våra patienter utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Område hand- och plastikkirurgi har sin placering i Malmö och bedriver högspecialiserad kirurgi. Vi tar emot patienter från Sydsverige, men även nationella och internationella patienter som behöver högspecialiserad kirurgisk sjukvård.
Avdelningen har 14 slutenvårdsplatser fördelade mellan plastikkirurgi, bröstcancerkirurgi, handkirurgi samt öron-näs-halspatienter. Vi har även upp till åtta dagkirurgiska platser på vardagarna för handkirurgiska patienter. Avdelningen vårdar både elektiva och akuta patienter och har eget akutintag dygnet runt för handpatienter. Det handkirurgiska flödet inkluderar även barn. Avdelningen har varit en del av Magnetprojektet och du kommer även framöver att ha möjlighet att påverka patientomvårdnaden och vårt arbetssätt på ett spännande och utvecklande sätt.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist. Arbetsgruppen är uppdelade på två team för slutenvårdspatienter samt ett team för dagkirurgi. På avdelningen har vi en klinisk specialistsjuksköterska eller omvårdnadsledare i tjänst dagligen som arbetar tillsammans med personalen som resurs i komplexa omvårdnadssituationer. Dessutom finns det stöd av erfarna sjuksköterskor och undersköterskor som är tillgängliga som kompetensstöd. Avdelningen har även en koordinator som styr det dagliga flödet.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta dag, kväll och helg med vanligt förekommande arbetsuppgifter samt högspecialiserade preoperativa förberedelser och postoperativ vård. På avdelningen hanterar vi medicinsk apparatur samt arbetar med laserdopplerkontroller och utför igelbehandling. Vi arbetar i team och vårt arbetssätt präglas av att ha fokus på helhetssyn och patientnära arbete. Omvårdnadsdokumentation sker i datasystemet Melior.
Vi har ett högt flöde av patienter och erbjuder olika specialiteter, vilket ger dig som arbetar här möjlighet till vidareutveckling och nya kunskaper men det ställer även krav på dig att vara lösningsorienterad och flexibel.
Förutom det direkta arbetet med patienterna är alla medarbetare på avdelningen delaktiga i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra vården på enheten. Vi erbjuder en individanpassad introduktion för att säkerställa att du som är sjuksköterska blir trygg i ditt yrkesutövande. Du erbjuds möjligheten att utföra digitala utbildningar under arbetstid, därtill hålls regelbundna föreläsningar. För nyexaminerade sjuksköterskor finns även ett kliniskt basår i Region Skånes regi.
Du är engagerad i din profession som sjuksköterska och vill vara med och aktivt delta i avdelningens arbetssätt och utveckling framåt. Du delar med dig av din erfarenhet och kompetens oavsett om du är ny i din roll som sjuksköterska eller har längre erfarenhet. På Hand- och plastikavdelningen är alla viktiga.
Annonsen avser ett föräldravikariat på cirka 18 månader.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet från kirurgisk verksamhet samt om du har kunskap om såromläggning.
Du tar ansvar och har förmåga att fatta egna beslut, men värdesätter samtidigt att arbeta i team. I din kontakt med patienter såväl som kollegor förväntar vi oss att du är lyhörd och att har ett ödmjukt förhållningssätt. Vi vill att du är engagerad samt har en positiv inställning till att lära och utvecklas i din yrkesroll.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
