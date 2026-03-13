Sjuksköterska, vikariat, till Endoskopimottagning i Malmö
2026-03-13
Vill du arbeta i en engagerande miljö och vara med och utveckla vården? Brinner du för att känna delaktighet och bidra till ett gott arbetsklimat? Då kan du vara den nya kollegan vi söker under en tidsbegränsad anställning.
Vi är en mottagning som drivs av utveckling och vi är idag en av Sveriges ledande endoskopimottagningar. Hos oss utförs undersökningar såsom gastroskopi, kapselendoskopi, ERCP och koloskopi, inklusive avancerade ingrepp som ESD och enteroskopi. Vid enheten utförs över 6 000 undersökningar per år och vi bedriver mycket forskning både nationellt och internationellt. I vårt arbete ingår också ett stort uppdrag inom utveckling, undervisning samt utbildning.
Vi är en växande verksamhet och arbetar tillsammans i team med sjuksköterskor, läkare, vårdbiträde, undersköterskor och sekreterare. Här har vi ett gott arbetsklimat och nära samarbete mellan olika professioner, verksamheter och kliniker. Mottagningen har öppet dagtid från måndag till fredag.
Som ny kollega hos oss möts du av vårdpersonal med lång erfarenhet av arbete med patienter inom gastroenterologi. Vi har regelbundna möte där vi diskuterar rutiner och förbättringar och vi erbjuder kontinuerligt utbildning för samtlig personal. Vi är tillsammans ett härligt gäng som har ett gott samarbete professioner emellan, detta för att våra patienter ska få så bra vård som möjligt!
Nu har vi möjlighet att välkomna en ny kollega till vår endoskopimottagning i Malmö. Förutom undersökningar på vår egen enhet så assisterar du på akuta skopier och barnskopier i narkos på operation. Arbetet innebär att du roterar runt på operation, olika undersökningsrum, uppvakningsrum och disk, så arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Du ansvarar för förberedelser, assisterar vid undersökningar samt övervakning och omvårdnad efter undersökningar. Ditt huvudsakliga fokus ligger alltid på patienten, både vad gäller omvårdnad och det medicinska omhändertagandet. I ditt arbete ingår även skötsel av olika instrument, material och apparatur.
Arbetet är väldigt tekniskt inriktat. Vi har en väldigt kompetent personalgrupp och vi vidareutvecklas hela tiden. Efter hand som du kommer in i verksamheten ges du en utbildning i propofolsedering på friska patienter. Vi får mycket positiv respons från patienterna efter undersökningarna vilket ger oss ett kvitto på att vi har utfört ett bra jobb. Du hjälper patienter genom svåra undersökningar vilket känns positivt och ger energi.
Tjänsten avser en kombinationstjänst med helgtjänstgöring på mag- och tarmavdelningen.

Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har kunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse och engagemang för endoskopi och gastroenterologi. Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska krävs för denna tjänst, och erfarenhet från liknande verksamhet är meriterande.
Då vi har ett nära samarbete vill vi att du besitter väldigt god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss är det viktigt med intresse av teknik. Vidare ligger det dig naturligt att ta ansvar och vara engagerad i ditt arbete. Därutöver arbetar du noggrant och är både flexibel och initiativrik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
