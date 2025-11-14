Sjuksköterska vikariat till Centrumläkarna Helsingborg
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-11-14
Varmt välkommen till oss på! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
I rollen som sjuksköterska arbetar du med telefonrådgivning och mottagningsarbete. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen. Vi använder oss utav journalsystemet PMO och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor, stor omtanke om varandra och nära till skratt kännetecknar gänget. Våra yrkesprofessioner är distriktsläkare, sjukgymnast, psykolog, distriktssjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Alla med samma ambition - Att vara vårdcentralen med stort hjärta!
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv sjuksköterska och ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan
Tjänsten är ett vikariat. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Anne Göransson som är Verksamhetschef så bokar vi in ett möte på vårdcentralen. Du når mig på mail anne.goransson@primavard.se
alternativt telefonnummer 042-3111859.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Mottagning

Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat. Vårdenheten drivs på uppdrag av Region Skåne. Vi finns finns i moderna lokaler på Mangårdsgatan 55 i Helsingborg. Det finns läkarmottagning, distrikts- och sjuksköterskemottagning, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, arbetsterapeut, naprapat, psykolog samt dietist. Vårt mål är att ge god vård genom hela livet och bemöta alla med respekt, omtanke och likvärdighet vilket vi sammanfattar i devisen Den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
