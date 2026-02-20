Sjuksköterska vikariat, Capio Geriatrik Dalen, avd 41
2026-02-20
Välkommen till en av Stockholms största geriatriska kliniker!
Vi välkomnar dig till en trevlig, välfungerande och inkluderande avdelning med stort engagemang. Vi söker nu en sjuksköterska för vikariat med tjänstgöring dag- och kvällspass. Vikariatet gäller för perioden april-augusti med en sysselsättningsgrad på 75-100%.
Avdelning 41 är en allmängeriatrisk avdelning med 18 vårdplatser som är specialiserad på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad. Vanliga diagnoser är bl.a. infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes. Målet under vårdtiden är en god personcentrerad vård med hög patientsäkerhet, där alla känner sig välkomna och respekterade. Den geriatriska patienten är komplex och därför behövs ett multiprofessionellt team, bestående av flera olika professioner, för en säker och välfungerande vård.
Vi erbjuder geriatrisk slutenvård med direktintag dygnet runt, året om. Patienterna kommer via slutenvården, akutmottagning, ambulans, närakut, äldreboende och vårdcentral. Vi har även en specialistmottagning för utredning av kognitiv svikt.
På sjukhusområdet finns även tillgång till röntgen och närlaboratorium.
Din roll
I sjuksköterskearbetet ingår bland annat att ansvara för omvårdnad och läkemedelsadministrering. Som sjuksköterska är du arbetsledare i omvårdnadsarbetet. Medicintekniskt ingår att sätta perifera infarter, skötsel av centrala infarter, såromläggningar, katetersättning/hantering, blodtransfusioner och antibiotikaadministrering. Vi använder oss av slutenvårdsdos för att underlätta läkemedelsadministrering.
Arbetstider är : dagpass kl. 07:00 - 15:30 kvällspass kl. 13:30-21:30. Andra arbetstider kan förekomma.
Vi erbjuder dig
Individanpassad inskolning
En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Personalparkering till reducerad kostnad
Individuell lönesättning
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete på vårdavdelning. Vi välkomnar både dig med tidigare erfarenhet eller dig som är nyexad att söka.
Du är prestigelös och bemöter människor med respekt. Du arbetar personcentrerat och är intresserad av att utveckla dig själv, dina kollegor samt verksamheten. Du förenar självständigt arbete med en mycket god förmåga att samarbeta och prioritera och du har en god kommunikativ förmåga. Självklart tycker du att det är viktigt att arbeta med och utveckla patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
