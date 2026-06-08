Sjuksköterska vid samariterhemmets dag och kortvårdskirurgi
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-08
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Verksamhetsområde anestesi-, operation- och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Vi är belägna endast några minuters gångväg från centralstationen i Uppsala, i Samariterhemmets vårdcentrum. Här tar vi emot patienter som opereras på vår operationsavdelning och vårdtiderna varierar från cirka ett par timmar till två dygn. Här träffar du patienter med varierande kirurgisk diagnos.
Verksamheten bedrivs måndag till fredag och består av fyra operationssalar, en inskrivningsenhet, ett uppvak och en vårdavdelning med sex vårdplatser. Vårdavdelningen (slutenvård) är öppen mellan tisdag och fredag. Vi är en positiv grupp som arbetar tätt tillsammans för att ständigt vidareutveckla vården och för att ge ett professionellt bemötande till våra patienter.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsmiljö med varierad planerad kirurgi och där det finns stor möjlighet till att utvecklas som sjuksköterska. Hos oss får du en personlig inskolning anpassad efter dina tidigare erfarenheter. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Dina arbetsuppgifter kommer variera mellan inskrivning, uppvak och vårdavdelning.
Här arbetar du bekväm arbetstid måndag till fredag med cirka två kvällar i veckan och eventuellt någon enstaka nattjänstgöringPubliceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du trivs i teamarbete, är flexibel och tar ansvar för dina uppgifter samt ser till att driva arbetet framåt med patienten i fokus. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kirurgisk postoperativ omvårdnad och gillar självständigt arbete. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning inom verksamhetsområde anestesi-, operation och intensivvård (AnOpIVA) med grundplacering på samariterhemmet. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänstgöringsgraden är på 100% och tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer ske fortlöpande. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef, Roland Söderberg, 018-612 25 85
Tf. Teamledare avdelning Fanny Hallberg, 018-611 63 61
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS583/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9953330