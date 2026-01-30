Sjuksköterska /Vårdutvecklare, Intensivvårdsavdelningen, Mora
2026-01-30
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till oss på Mora lasarett, där högspecialiserad vård möter närhet, samarbete och livskvalitet. Vår vision är att vara en klinik i framkant, där kompetens, engagemang och utveckling går hand i hand. Hos oss får du arbeta i en verksamhet som kombinerar det lilla sjukhusets gemenskap med trauma sjukhusets bredd och utmaningar.
Med närhet till natur, fjäll och friluftsliv erbjuder Mora fantastiska möjligheter till en aktiv fritid året runt. Samtidigt är Mora lasarett ett av Region Dalarnas två akutsjukhus, med ett upptagningsområde på cirka 80 000 invånare. Stora turistströmmar till Sälen och Idre samt återkommande nationella och internationella idrottsevenemang gör vår vardag både varierad och spännande.
Operation Anestesi IVA-kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA), Centraloperation (C-op), Dagkirurgen (DKM) och Sterilteknik. På IVA vårdar vi omkring 1500 patienter per år. På C-op och DKM genomförs årligen cirka 4 500-5 000 operationer, främst inom kirurgi och ortopedi, men även urologi och gynekologi. Vår steriltekniska enhet spelar en avgörande roll för hela Region Dalarna genom att hantera gods från sjukhusets alla verksamheter samt från samtliga vårdcentraler. Vi arbetar i nära samarbete över klinikgränserna och bidrar även med specialistkompetens i form av larmteam, sedering på mottagningar och vid sekundärtransporter till andra sjukhus.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din kompetens värderas, din utveckling uppmuntras och ditt arbete gör skillnad - på riktigt.
Sjuksköterska /Vårdutvecklare, Intensivvårdsavdelningen, MoraPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som intensivvårdssjuksköterska ansvarar du för den avancerad omvårdnaden av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner vid svåra sjukdomstillstånd, olycksfall och vid avancerad postoperativ vård.
I rollen som vårdutvecklare på IVA Mora får du ett treårigt förordnande där du kombinerar kliniskt arbete med administrativt och utvecklingsinriktat uppdrag - cirka 50 % av respektive del - samt helgtjänstgöring. Under sommarperioden arbetar du huvudsakligen kliniskt.
I nära samarbete med första linjens chef och medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) och verksamhetsutvecklare kommer du att:
Driva vårdutveckling i enlighet med verksamhetsplan
Omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad inom intensivvård
Leda och samordna projekt inom olika ansvarsområden
Ansvara för IVA:s arbetsrum på INTRA samt uppdatering av vårdrutiner och dokument
Planera och samordna kontinuerliga utbildningsinsatser för personal
Ansvara för rapportering till SIR och arbeta med RPAS
Verka som patientsäkerhetsombud och hantera Synergiärenden
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din profession och samtidigt bidra till att forma framtidens intensivvård i Dalarna. Vi erbjuder individuell schemaplanering, arbetar för närvarande två av fem helger och värnar om en hållbar balans mellan arbete och fritid.
Region Dalarna erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, och vår avdelning arbetar aktivt för att vara en hälsofrämjande arbetsplats där både människor och idéer får växa.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarstagande och engagerad - en kollega som brinner för att utveckla både vården och arbetsmiljön. Du har en god förmåga att planera, analysera och strukturera ditt arbete och trivs med att samarbeta i team såväl som att arbeta självständigt.
Du kommunicerar tydligt, skapar engagemang och bidrar till en positiv arbetskultur. Du har också lätt för att uttrycka dig i svenskt tal/skrift och att arbeta i digitalt journalhanterings system. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare referenser.Kvalifikationer
Svensk legitimation som sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård
Meriterande:
Magisterexamen i omvårdnad eller vårdvetenskap
Handledarutbildning
Erfarenhet av vårdutveckling och patientsäkerhetsarbeteSå ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
