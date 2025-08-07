Sjuksköterska vårdavdelning, Kirurgiskt centrum, Lycksele
2025-08-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele sjukhus är ett lagom stort, välutrustat sjukhus. Vi bedriver ett nära samarbete med alla kliniker på sjukhuset. Närheten till varandra ger en unik möjlighet till utveckling och till stark gemenskap.
Kirurgiskt centrum södra Lappland är en klinik med bred verksamhet och hög kompetens. Inom kliniken finns vårdavdelning, mottagning, operationsavdelning, akutmottagning, intensivvårdsavdelning, uppvakningsavdelning och helikopterverksamhet.
Vårdavdelningen har 21 vårdplatser på vardagar och 16 vårdplatser på helger som ska bemannas dygnets alla timmar. Vi har stor variation av diagnosgrupper på vår kirurgortopediska avdelning. Vi bedriver elektiv vård till största delen i form av höft-, knä- och överviktskirurgi. Den akuta verksamheten består bland annat av bukobservationer och trauman av skiftande slag.
Nu söker vi en sjuksköterska till vårdavdelningen.
Som sjuksköterska hos oss vill du bidra med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga och delaktiga.
Du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier enligt patientnäravård-modellen. Du planerar och utför självständigt medicinska omvårdnadsinsatser. Vi erbjuder strukturerad och individuellt anpassad inskolning.
Vi tillämpar kvalitetssäkringsmetoden "Gröna korset" och arbetar aktivt med vårdutveckling.
Vår arbetsplats erbjuder:
* Trygghet som skapas genom respekt, stöd och öppen kommunikation. Arbete i team med alla professioner och tydliga rutiner samt starkt samarbete.
* För att göra skillnad för varandra och våra patienter fokuserar vi på att uppmuntra, respektera och se varandra. Empati, hjälpsamhet och professionellt bemötande är avgörande för oss.
* Utveckling som innebär kontinuerlig utbildning, nytänkande och att alla åsikter tas på allvar. Rotationstjänster, flexibilitet och konstruktiv kritik som främjar förbättringar.
* Tillsammans bygger vi en positiv arbetsmiljö där vi lär av varandra, delar kunskap och utvecklas varje dag.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och nyfiken på inlandssjukhusets fördelar. Du är en positiv person som har lätt för att kommunicera och tycker om att arbeta i team såväl som självständigt. Du har förmåga att prioritera och trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet. Tillsammans med dig ska vi skapa en hållbar arbetsmiljö som bidrar till patientsäker vård.
Din drivkraft är att ständigt sätta patienten i fokus och bidra till en trygg och säker vård. Meriterande är tidigare arbete inom akutsjukvård, men det är inget krav.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
