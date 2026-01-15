Sjuksköterska vårdavdelning 1, Psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-01-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning och klinisk erfarenhet. Psykiatriska kliniken har sin verksamhet i ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa.
Vårdavdelning 1 är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 8 vårdplatser och c.a 20 heltidsanställda. På avdelningen vårdas patienter för olika akuta psykiatriska tillstånd såsom suicidalitet, psykotiska skov, depression samt akut undervikt till följd av självssvält.
Avdelningen har ett nära samarbete med olika öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. På avdelningen vårdas vanligtvis personer enligt HSL, men även vård enligt LPT är en del av verksamheten. Vi arbetar utifrån en arbetstidsmodell som kallas modifierad 3-3-modell, detta betyder att du har en förkortad veckoarbetstid med bibehållen heltidslön. Som nyanställd i regionen kan du ingå i en sådana schemamodell efter 3 månader.
Vi söker nu en sjuksköterska till avdelning 1 vid Psykiatriska kliniken som vill vara med och utveckla den psykiatriska vården för våra patienter. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll enligt schema.
Du erbjuds individuell introduktion utifrån din erfarenhet och kompetens samt handledare.
Inom psykiatriska kliniken har du stora möjligheter att vidareutbilda dig och få psykiatri som specialitet.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du vägleder och stödjer patienterna i att utveckla sina egna resurser samt hantera sjukdomens symtom. Du arbetar i team som, förutom dig består av patient, undersköterska och läkare. I ditt arbete som sjuksköterska hos oss innebär bland annat att tillsammans med dina teamkollegor kartlägga och identifiera specifika omvårdnadsbehov hos enskilda patienter och utifrån det planera omvårdnadsteamets akuta insatser och åtgärder samt utvärdering av dessa.
Du kommer även vara med i arbeta med att utforma, implementera och utvärdera specifika omvårdnadsstrategier och i dialog med läkare utforma anpassade behandlingsplaner, arbeta motiverande med olika typer av pedagogiska strategier samt genomföra sammanställning och utvärdering av dessa insatser.
I ditt arbete ingår läkemedelshantering och samordning. Tillsammans med dina kolleger är du delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har ett intresse av psykiatriskt omvårdnadsarbete och vill vara med och utveckla heldygnsvården. Erfarenhet av psykiatri är meriterande.
Du bör ha god samarbetsförmåga och förmåga att fatta egna beslut. Vi ser vidare att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, med lägst nivå C1.
Trivs du med varierande arbetsuppgifter och att arbeta på en mindre avdelning är du varmt välkommen att lämna in en ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Biträdande avdelningschef
Ida Markström ida.markstrom@regionvasterbotten.se 076-141 05 60 Jobbnummer
9686441