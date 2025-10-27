Sjuksköterska vardag/dagtid Neurologimottagningen Angereds närsjukhus!
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Verksamheterna på Angereds närsjukhus ska vara kvalitetsstyrda och utgå från patientens behov.
Angereds närsjukhus är tänkt att bli ett utvecklings- och forskningscentrum för närsjukvård i en mångkulturell storstadsmiljö. Sjukhuset är tobaksfritt och verkar för att främja hälsan bland medborgarna i Nordost. Angereds närsjukhus har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa flexibla lösningar, en dynamisk arbetsmiljö och möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Vi är också måna om att skapa de yttre förutsättningar som krävs för att du ska kunna göra ett bra jobb.Publiceringsdatum2025-10-27Beskrivning
Vi söker en sjuksköterska med specifika kunskaper inom det neurologiska området till vår mottagning. Tjänstens organisatoriska tillhörighet är inom det neurologiska teamet som ingår i verksamhetsområde Geriatrik, neurologi och rehabilitering.
Neurologimottagningen är bemannad med tre läkare och tre sjuksköterskor. Det bedrivs sedvanlig neurologisk verksamhet och patienter med diagnoser såsom till exempel MS, Epilepsi och Parkinsons sjukdom hör till våra stora grupper. I teamet finns förutom sjuksköterska och läkare även neuropsykolog, neurologopeder, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, koordinator samt kurator. Inom sjukhuset finns även röntgen och provtagningsverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Arbete som neurologisjuksköterska.
Undervisa samt ge patientinformation, rådgivning och stöd till patienter och anhöriga med neurologiska sjukdomar.
Egen mottagning för patienter med neurologiska sjukdomar.
Telefonrådgivning (uppföljning av läkemedelsbehandling samt diverse andra frågeställningar).
Sedvanliga uppgifter knutna till neurologisk verksamhet (MMT-test, förberedelse och assistans vid LP och Tensilontest, Apomorfin- samt L-DOPA-test samt genetisk provtagning).Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska är ett krav.
Utbildning inom neurologi är meriterande.
Erfarenhet av arbete inom neurologisk verksamhet är ett krav.
God social kompetens och samarbetsförmåga värdesätts högt.
Intresse för utveckling, nytänkande och teamarbete är viktigt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt är ett krav. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är önskvärt.
Angereds närsjukhus kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Du ska vara serviceinriktad, kommunikativ samt ha god förmåga att arbeta i såväl team som självständigt.Övrig information
Vi anser att mångfald i personalstyrkan är en väsentlig faktor för att nå bra verksamhetsresultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Därför beaktas mångfaldsaspekten vid rekryteringen. Med mångfald avses främst kön, ålder, etnisk bakgrund och funktionshinder. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden!Anställningsvillkor
Tjänsten avser visstidsanställning under perioden 2026-01-08 - 2026-11-09.
Omfattning 100% dagtid, måndag-fredag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Neurologimottagning, Angereds Närsjukhus Kontakt
Helene Engberg, vårdenhetschef 0722-336174 Jobbnummer
9576094