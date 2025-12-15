Sjuksköterska vård- och omsorgsboende till Redegatan i Långedrag
2025-12-15
Om jobbet
Vill du arbeta i en personlig och varierande miljö där en god arbetsmiljö med ett hanterbart antal patienter per sjuksköterska är ett stort fokus? Nu söker vi en sjuksköterska till vårt team i Sydväst.
Vi utgår gemensamt från fina och ljusa lokaler på Redegatan 9C i Långedrag. Hela arbetsgruppen samlas på morgonen och ser över dagens arbetsinsatser innan vi åker ut till patienterna på de olika vård- och omsorgboendena i stadsområdet. Detta ger dig möjlighet att få fler kollegor där du både kan dela med dig av din kunskap och också få stora möjligheter att förvärva mer kunskap genom alla erfarna sjuksköterskekollegor du träffar dagligen.
I arbetsuppgifterna ingår att bedöma, planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning och enligt våra kvalitetsregister. Som sjuksköterska arbetar du självständigt och har ett patientansvar. Du arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor såsom sjuksköterskor, undersköterskor och rehabteam. Du samarbetar också med enhetschef och omsorgspersonal på vård- och omsorgsboende samt med socialsekreterare och läkare. Du arbetar utifrån grundschema, vilket innebär att du i huvudsak arbetar dagtid under vardagar med tjänstgöring var femte helg och tre kvällspass på fem veckor.
Vi har ett professionellt och medmänskligt bemötande som möjliggör trygghet, delaktighet och respekt för patienter och medarbetare. Som sjuksköterska hos oss får du ett stimulerande och flexibelt arbete med fokus på eget ansvar, där du har möjlighet att vara med och påverka. Om du är specialistsjuksköterska kan du dessutom få fördjupat uppdrag utifrån din specialistkompetens. Vi har ett stort fokus på att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket men välkomnar även dig som är nyexaminerad. Tjänsten ställer krav på B-körkort.
Du som söker till oss har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har även förmåga att arbeta självständigt och ta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du arbetar för att ge en hög vårdkvalitet för patienterna. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du har påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Vi lägger stor vikt vid att du är mån om att ge ett gott bemötande gentemot alla du möter i din yrkesroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Fast månadslön
