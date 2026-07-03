Sjuksköterska välkomnas till vårt övre gastro-team!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-03
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
På Kirurgimottagning 2 gör vi dagligen skillnad för patienter med obesitas och övre gastrointestinala sjukdomar. Vill du bli en av oss?
Kirurgimottagning 2 är en poliklinisk specialistmottagning med regionalt uppdrag. Vi arbetar personcentrerat och i team med sjuksköterskor, läkare, dietister, psykolog och medicinsk sekreterare tillsammans. Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring både i det vardagliga arbetet och i klinik-, sjukhus- och regionövergripande projekt, självklart alltid med patienten i fokus!
Hur ser arbetsuppgifterna ut?
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du tillsammans med dietisterna för all uppföljning inom normalförloppet vid obesitaskirurgi. Du har egen mottagning och ger råd digitalt och via telefon för alla mottagningens patienter som även inkluderar patienter med övre gastrointestinala sjukdomar. Du kommer även att skriva in och ta hand om patienter inför elektiv kirurgi på vår preop- och operationsmottagning. Som sjuksköterska är du ett viktigt stöd och får möjlighet att följa patienter över tid.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du erbjuds ett omväxlande och roligt arbete, där självständighet och trygghet är viktigt! Därför anpassar vi introduktionen efter vad du kan sedan innan. Vi stöttar varandra och vill att det ska kännas naturligt att komma med frågor. Hos oss ges du goda möjligheter till kontinuerlig utveckling. Vi kan erbjuda dig exempelvis specialistutbildning i kirurgi.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med en anställning inom VGR. Gärna med specialistutbildning inom kirurgi. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med obesitas- och/eller övre gastropatienter eller har erfarenhet av mottagningsarbete.
Vi tror att du tycker om att arbeta självständigt såväl som i team. Du vill bidra till ett gott samarbete och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du är engagerad, noggrann och trygg i dig själv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Diagnosvägen 9B (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 5, Kirurgi Öppenvård Östra Kontakt
Vårdenhetchef
Elaine Sandén elaine.sanden@vgregion.se 031-3424419 Jobbnummer
9992482