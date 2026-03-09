Sjuksköterska välkomnas till rättspsykiatrisk öppenvård
2026-03-09
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du vara med och utveckla framtidens rättspsykiatri i en flexibel och stimulerande miljö? Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska till vårt mobila team inom rättspsykiatrisk öppenvård.
Hos oss får du möjlighet att arbeta dagtid, med patienten i fokus - på riktigt.
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse cirka 20 minuter från centrala Göteborg med kollektivtrafik. Rättspsykiatrins uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård.
Verksamheten disponerar öppen- och slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård. Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa.
Vi satsar på forskning och vår forskningsenhet CELAM (Centrum för etik, juridik och mental hälsa) finns beläget på Rågården, vilket gör att vi kontinuerligt är en del av den senaste utvecklingen inom rättspsykiatrisk vård med patienten i fokus.
Denna tjänst riktar sig till vår rättspsykiatriska öppenvård.
Om jobbet
Som sjuksköterska i vårt mobila team arbetar du tillsammans med kollegor tvärprofessionellt. Tillsammans planerar och följer ni upp vården i samarbete med patienten och ibland även med närstående och andra aktörer i samhället.
Du ansvarar för:
Kliniska bedömningar och uppföljning av patientens psykiska och fysiska hälsa
Läkemedelshantering och provtagning
Omvårdnadsinsatser och samordning kring patientens vård
Arbetet är flexibelt och förlagt dagtid, måndag-fredag kl. 08:00-16:45.
Om dig
Du kommer jobba nära patienterna och har ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor. Du har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående och arbetar alltid utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt.
Då du arbetar i team och har kontakter med olika samarbetspartners behöver du ha en god samarbetsförmåga.
Du är trygg och stabil i dig själv och kan både anpassa dig efter situationen och prioritera. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, vara van vid att ta egna initiativ och organisera samt planera ditt arbete självständigt.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av psykiatri och är vidareutbildad som psykiatrisjuksköterska, men det är inget krav. Du behöver ha B-körkort (krav).
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
