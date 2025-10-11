Sjuksköterska välkomnas till Psykiatri affektiva, Avdelning 361!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 361 är en allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning inom Psykiatri affektiva som finns på Östra sjukhuset.
Avdelningen har 15 vårdplatser för utredning och behandling. Patientgrupper har allmänpsykiatriska diagnoser såsom depressioner, ångest, personlighetsstörningar samt svårare krisreaktioner.
Vad erbjuder vi?
Vi är en trevlig arbetsplats med ett gott teamarbete där alla spelar en viktig roll. Vi som arbetar här är sjuksköterskor, skötare, kurator och läkare. Vi har oftast ett stort flöde patienter och du förväntas vara stresstålig och gilla att ha många bollar i luften. Arbetet är varierande och stimulerande.
I arbetsuppgifterna ingår regelbunden träning i självskydd varje vecka med såväl praktisk träning som diskussioner runt bemötande.
Dina arbetsuppgifter utgår ifrån psykiatrisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår utöver allmän psykiatrisk omvårdnad bland annat krisbearbetning och stödjande samtal. Du arbetar med patienten i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. I din roll ingår arbetsledande uppgifter.
Längden på introduktion och bredvidgång bedöms utifrån din individuella kompetens för att du ska få en så god start som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som tycker om att arbeta i team och har ett intresse för psykisk ohälsa. Det är viktigt att du har lätt att samarbeta och kan anpassa ditt bemötande till olika situationer. Genomförd vidareutbildning till specialistsjuksköterska är meriterande.
Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
