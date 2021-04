Sjuksköterska välkomnas till medicin och lungavdelning - inriktn - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-14Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vi behöver nu bli fler engagerade medarbetare på vår medicin- och lungavdelning nattetid.Vi kan erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete där du har möjlighet att påverka samt vara delaktig i avdelningens utformning. Tillsammans skapar vi en avdelning som har framåtanda och arbetsglädje.2021-04-14Tycker du om snabba växlingar i arbetstempo, stor variation, gillar att arbeta i team och vill utvecklas i din yrkesroll - då kommer du trivas hos oss!Vi är en växande medicin- och lungavdelning där de flesta patienterna kommer via akutmottagningen. Diagnoserna varierar stort hos de patienter vi vårdar och några olika är hjärtsvikt, KOL, infektion, lungcancer, pneumothorax och cystisk fibros. Variationen gör att du som sjuksköterska får en bred medicinsk kunskapsbas där du kommer utvecklas i att leda omvårdnadsarbetet.Som sjuksköterska med inriktning natt kommer du att arbeta tillsammans med undersköterska i team, ni har alltid andra kollegor omkring er. På avdelningen arbetar både sjuksköterskor med längre erfarenhet och nyutexaminerade. Vi som arbetar här trivs och tycker att vi har ett spännande, stimulerande och omväxlande arbete. Fokus är att ge en god vård till våra patienter vilket möjliggörs av att arbetsplatsen har ett gott samarbete och arbetsklimat. För oss är det grundläggande att du som medarbetare skall känna att du är viktig och får växa i din yrkesroll.Vi arbetar fortlöpande med utvecklingsarbete på avdelningen och är alltid öppna för positiva förändringar för att optimera för patienter och medarbetare.Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering vissa timmar på natten som innebär att nattjänstgöring 32t/v ger heltidslön samt dubbel Ob-ersättning under timmarna 22:00-06:00. Vi erbjuder heltidstjänstgöring men tjänstgöringsgrad kan diskuteras.Om digVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med/utan erfarenhet som har ett intresse för den medicinska patienten. Du har lätt för att sätta dig in i patienternas behov och du bidrar till en god stämning samt samarbete för att kunna ge patienten en bra vård. Du har en god empatisk förmåga och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet eftersom det är vi som tillsammans är vår arbetsplats.Låter det intressant?Ansök via länken nedan. Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Hoppas vi hörs!Varmt välkommen att skicka in din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-05VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5692471