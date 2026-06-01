Sjuksköterska välkomnas till kärlkirurgisk avdelning 138
2026-06-01
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för många? Vi hoppas att du som sjuksköterska vill bli en del av den högspecialiserade vården som vi tillsammans skapar på avdelning 138 kärlkirurgi!
Kärlkirurgi Sahlgrenska är en av de största kärlkirurgiska enheterna i landet och består av en avdelning, mottagning, forskningsavdelning och operationsverksamhet. Avdelning 138 är en akut kärlkirurgisk vårdavdelning och hos oss vårdas framför allt patienter med carotis stenos, aortaaneurysm, kärltrauma eller benartärsjukdom som antigen har genomgått en planerad operation eller kommit in akut. Cirka 40 % är elektiv kirurgi och 60 % akut, vilket innebär att det kan svänga snabbt hos oss och den ena dagen är inte den andra lik.
Vi arbetar i ett multiprofessionellt team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, receptarie och medicinsk sekreterare.
Vad erbjuder vi?
Du som börjar hos oss får en introduktion som är anpassad efter vad du kan sedan tidigare och i en takt som passar dig och gör dig trygg i ditt arbete. Du kommer få gå bredvid en erfaren sjuksköterska i fyra veckor. Det ingår också att du får hospitera på mottagningen, vara med på operation/intervention och se hur våra kärlkirurger arbetar. Vi uppmuntrar till att gå universitetskurser, erbjuder regelbundet föreläsningar.
Vi som är chef och sektionsledare tror på ett närvarande ledarskap och är därför mycket ute på avdelningen. Det ger dig möjlighet att ta upp det du behöver med oss och skapar en trygghet. Du kommer också märka att vi har ett klimat där vi är rädda om varandra och påminner varandra om att ta rast.
Som sjuksköterska kommer du ha en viktig roll på vår kärlkirurgiska vårdavdelning med avancerad pre- och postoperativ vård. Till dina arbetsuppgifter hör bland annat rondarbete, läkemedelshantering, pre- och postoperativa bedömningar och kontroller, medicinsktekniskt handhavande av till exempel läkemedelspumpar, EDA, CVK, olika dränage och VAC pumpar.
Dag- och kvällstid arbetar vi i parvård, en sjuksköterska och en undersköterska har då hand om sju patienter tillsammans. På natten arbetar två sjuksköterskor och en undersköterska. Till hjälp i det dagliga arbetet har vi också en receptarie och fysioterapeut på avdelningen.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller har nyligen tagit sjuksköterskeexamen. Viktigast är att du är nyfiken och vill lära dig mer om kärlkirurgi. Det är meriterande om du har specialistutbildning i kirurgi och/eller har erfarenhet från arbete som sjuksköterska.
Vi tror att du är trygg i dig själv och trivs med att ingå i ett team där arbetsglädje, ett gott samarbete och omtanke om varandra är viktigt. Du är tydlig när du kommunicerar med patienter och kollegor. För att kunna uppnå det behöver du kunna uttrycka dig bra på svenska i tal och skrift. Då vi har akut verksamhet så uppkommer ofta oplanerade situationer och då kan du anpassa dig efter det, fokusera på rätt saker och göra omprioriteringar i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131)
Bruna stråket 5 (visa karta
)
413 46 GÖTEBORG
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhet Hybrid och intervention Kontakt
Vårdförbundet, Thérese Malm 031-3421138 Jobbnummer
9939013